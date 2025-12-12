Cofiño (Sumar) pregunta al Gobierno sobre la subida del Peaje del Huerna

Archivo - Peaje del Huerna, Autopista AP-66. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Sumar por Asturias, Rafael Cofiño, ha registrado este viernes una pregunta parlamentaria al Gobierno sobre la actualización de las tarifas del peaje del Huerna (AP-66), que incrementaría cerca de un 4% su coste para usuarios, entrando en vigor el 1 de enero de 2026.

En la pregunta, el diputado asturiano recuerda que la legalidad de la prórroga de la concesión del peaje hasta 2050, realizada por el gobierno del PP de Aznar y Álvarez Cascos, "está cuestionada por la Comisión Europea". En nota de prensa, ha recordado la posición "inequívoca" del Manifiesto por la Supresión del Peaje del Huerna de la Alianza por las Infraestructuras del Estado que Asturias Necesita, que ya solicitó la "bonificación inmediata del 100% del importe del viaje para todos los usuarios".

Por ello, y en un contexto en el que se intensifican los contactos entre gobiernos y patronales del transporte del noroeste del país para unificar criterios, Rafael Cofiño ha insistido en la necesidad de suprimir el peaje del Huerna y bonificarlo entre tanto al 100%, para evitar que continué este cobro injusto a todas las personas que lo utilizan.

La pregunta concreta es "¿Qué medidas tiene previsto adoptar el Gobierno para evitar que la actualización de los peajes de la AP-66 en 2026 suponga una carga adicional para la ciudadanía asturiana y del noroeste del país, y cómo prevé actuar para acelerar la supresión del peaje del Huerna y bonificarlo, entre tanto, al 100%, tal y como demandan la ciudadanía y la Alianza por las Infraestructuras del Estado que Asturias necesita?".