Cofiño (Sumar) recoge las inquietudes y reivindicaciones de Aenfipa

OVIEDO, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Sumar por Asturias en el Congreso de los Diputados, Rafael Cofiño, ha visitado este viernes la sede de la Asociación de Enfermos de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica del Principado de Asturias (Aenfipa) para conocer de primera mano la situación de los afectados.

"Hacemos una visita a Aenfipa primero porque es un tema que nos interesa muchísimo como diputado para recoger la información de cuál es la situación ahora mismo concretamente en Asturias de personas afectadas por fibromialgia", ha explicado.

Cofiño ha señalado que previamente mantuvieron una reunión con el colectivo que impulsa esta iniciativa, con el objetivo de "recoger las diferentes visiones de colectivos de personas afectadas". Ha destacado que, según su experiencia previa en salud pública, "es una enfermedad que sigue creciendo y ahora mismo afecta a casi más de 30.000 personas" en la región.

El diputado ha subrayado la necesidad de un "tratamiento integral" para esta patología. "Requiere una visión integral que vaya desde el diagnóstico precoz, desde la atención integral, porque es una enfermedad compleja, por la múltiple sintomatología que puede tener", ha manifestado.

Ha incidido especialmente en la importancia de abordar la "estigmatización" de esta enfermedad, que "afecta fundamentalmente a mujeres y a veces ha sido una enfermedad que se ha despreciado, en el sentido de parecer que no es importante". Cofiño ha remarcado que sí es "muy importante en cuanto a la carga de malestar y las repercusiones que tiene".

Como parte de su compromiso, ha anunciado que su grupo parlamentario está trabajando en una iniciativa legislativa para abordar la fibromialgia y la sensibilidad química múltiple. "Hay un trabajo hecho, Asturias lleva un trabajo hecho desde hace tiempo, el ministerio también viene trabajando, pero es un tema en el que queremos seguir insistiendo y poniendo énfasis", ha concluido.

Por su parte, en declaraciones recogidas por Europa Press,

La presidenta de la Asociación de Enfermos de Fibromialgia y Patologías Similares (Aenfipa), Alicia Suárez, ha lamentado la falta de un protocolo actualizado para el diagnóstico precoz de estas enfermedades.

"Estamos viendo que esa falta de un protocolo actualizado y una buena coordinación entre especializada y médicos de atención primaria puede afectar a que el paciente pueda recuperarse o tener una calidad de vida en sus funciones laborales, familiares y sociales", ha manifestado.

Suárez ha destacado la problemática de las listas de espera para valoración de discapacidad, que actualmente pueden extenderse entre 3 y 4 años. "Estas demoras suponen un problema importante para adaptar el puesto de empleo de las personas afectadas", ha explicado la representante de Aenfipa.

En relación con las incapacidades laborales, ha subrayado la necesidad de reconocerlas lo antes posible, atendiendo a las características específicas de cada trabajador. "Dependerá lógicamente de en qué trabaja la persona afectada, qué comorbilidades y qué limitaciones funcionales tiene", ha señalado.

La presidenta de Aenfipa ha puesto el acento en la situación de vulnerabilidad que sufren muchos pacientes. "Hay mucha gente que se encuentra en situaciones complicadas porque tienen que dejar el empleo y no pueden acceder a ayudas sociales, o cuando las reciben, tardan muchísimo tiempo en llegar", ha denunciado.

Finalmente, Suárez ha recordado la importancia de atender a estos colectivos, destacando que no se trata de enfermedades minoritarias. "Estamos hablando de casi un 4% de la población asturiana", ha concluido, reclamando una modificación en los tiempos de espera y una mejora en la atención a estos pacientes.