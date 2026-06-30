Cogersa aprueba las cuentas de 2025 tras invertir casi 20 millones en la modernización de sus infraestructuras

Junta de Cogersa. - COGERSA

OVIEDO 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La junta de gobierno del Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos de Asturias (Cogersa) ha aprobado este martes la liquidación de la cuenta general correspondiente al ejercicio 2025. Las cuentas ratifican la "solidez financiera" de la entidad pública, que ha destinado durante el pasado año un total de 19,87 millones de euros a inversiones estratégicas para la mejora y modernización de sus instalaciones, financiadas mayoritariamente con recursos propios y cofinanciadas por fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).

Según ha informado el Consorcio en nota de prensa, la principal partida inversora del ejercicio se ha centrado en la planta de tratamiento de la fracción resto, ubicada en el Centro de Tratamiento de Residuos (CTR) de Serín, con un desembolso de 14,23 millones de euros orientado a restablecer su capacidad operativa y reforzar sus condiciones de seguridad tras el gran incendio de abril de 2024.

Asimismo, el Consorcio ha ejecutado mejoras en la planta de compostaje de residuos vegetales por 1,36 millones de euros y ha destinado 875.435 euros a una nueva estación de repostaje de gas natural para su flota de vehículos.

En el plano territorial, Cogersa ha continuado expandiendo su red pública de gestión con inversiones específicas en puntos limpios de diversos concejos como Noreña, Valdés, Villaviciosa, Parres y Llanera.

La empresa pública mantuvo resultados positivos en un contexto de crecimiento de la actividad, con una cifra de negocio de 59.184.484 euros. Las operaciones vinculadas al reciclaje y la selección de materiales han seguido ganando peso en el negocio, sumando 10.157.976,81 euros (el 17,16% del total), mientras que la venta de materiales reciclados ha generado ingresos por 1.514.609,57 euros.

La plantilla media de Cogersa SAU ha ascendido a 434 personas en 2025, lo que representa un aumento del 23,3% respecto a los 352 trabajadores del ejercicio anterior.