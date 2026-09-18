Cogersa convoca 20 puestos de trabajo indefinidos, dos de ellos reservados a personas con discapacidad

Archivo - Serin. 22/11/2023. Nueva planta de tratamiento de residuos de en Cogersa. Foto: Daniel Mora. - DANI MORA - Archivo

OVIEDO, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cogersa ha convocado 20 puestos de trabajo de carácter indefinido para reforzar sus equipos técnicos, operativos y de mantenimiento. Las convocatorias han sido publicadas este viernes en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) y contemplan distintos perfiles profesionales.

En concreto, se ofertan plazas para un técnico de Contratación, un técnico de Operación, un técnico de Prevención de Riesgos Laborales, dos mecánicos especialistas de Grado Superior y otro puesto de mecánico especialista de Grado Superior mediante contrato de relevo. Además, se convocan 14 puestos de peón de impropios y triaje de cabina y voluminosos, de los que dos están reservados a personas con discapacidad.

El plazo para presentar las solicitudes será de 15 días naturales, desde este sábado, 19 de septiembre, hasta el 5 de octubre, ambos incluidos. Las bases, que recogen los requisitos y el procedimiento de selección, pueden consultarse en el tablón de anuncios de la sede electrónica de Cogersa y en su apartado de empleo. La plantilla actual de la compañía está integrada por 485 trabajadores.