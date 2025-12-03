Cogersa pone en servicio un nuevo punto limpio en el Polígono Industrial La Barrera, en Noreña. - COGERSA

El Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos de Asturias (Cogersa) ha puesto en servicio un nuevo punto limpio en el Polígono Industrial La Barrera, en el concejo de Noreña, tras invertir más de 1,4 millones, cofinanciados con fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, visitó este miércoles las instalaciones, que ocupan una superficie de 4.293 metros cuadrados, junto con la directora general de Medio Ambiente, Susana Madera; la alcaldesa de Noreña, Amparo Antuña, y la gerente de Cogersa, Paz Orviz.

El nuevo equipamiento estará abierto al público de martes a jueves, de 9:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 19:00 horas, y los sábados, en horario de mañana, de 9:00 a 14:30 horas.

El servicio será gratuito para la ciudadanía, que podrá depositar todos los residuos voluminosos y potencialmente peligrosos que, por sus características, no pueden entregarse junto al resto de la basura doméstica y comercial en el servicio de recogida viaria del concejo.

Los pequeños empresarios y autónomos también podrán hacer uso de la instalación para cumplir con sus obligaciones ambientales en materia de gestión de residuos mediante el pago de una tarifa, si bien con importantes ventajas relacionadas con la proximidad y la flexibilidad del servicio.