El Colegio de Abogados de Oviedo convoca elecciones a la Junta de Gobierno y la Asamblea Permanente de la corporación

Publicado 06/03/2019 12:19:58 CET

OVIEDO, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Oviedo ha convocado elecciones para el próximo 5 abril con el fin de renovar los cargos de este órgano de gobierno y de la Asamblea Permanente, al expirar su mandato de cuatro años.

En estas elecciones se elegirán los siguientes cargos de la Junta de Gobierno: decano, vicedecano o diputado primero, tesorero, secretario, bibliotecario-contador y otros ocho diputados, según ha informado el Colegio en nota de prensa. Asimismo, se renovarán los 39 miembros de la Asamblea Permanente de la corporación.

El plazo de presentación de candidaturas para ambos órganos de gobierno estará abierto hasta las 19.00 horas del próximo 21 de marzo y la proclamación de candidatos se hará dos días después. Para la elección de miembros de la Junta de Gobierno las listas son abiertas y las candidaturas podrán ser conjuntas para varios cargos o individuales para cargos determinados, debiendo ser suscritas exclusivamente por los propios candidatos.

Para la elección de miembros de la Asamblea Permanente las listas que se presenten para cubrir los puestos a elección deberán ser siempre completas, por el total de treinta y nueve candidatos. Tienen la condición de electores todos aquellos colegiados incorporados al Colegio con una antelación de tres meses a la fecha de la convocatoria electoral.

El censo colegial está integrado por 4.276 colegiados, 2.316 ejercientes y 1.960 no ejercientes. Tienen la condición de elegibles todos aquellos colegiados que, siendo electores, además sean ejercientes y residentes en el ámbito territorial del Colegio, siempre que no estén incursos en ninguna de las siguientes situaciones: estar condenados por sentencia firme que lleve aparejada la inhabilitación o suspensión para cargos públicos, en tanto éstas subsistan; haber sido disciplinariamente sancionados en cualquier colegio de abogados, mientras no hayan sido rehabilitados, o ser miembro de órganos rectores de otro colegio profesional.

Se constituirán mesas electorales en las sedes de las delegaciones colegiales de Oviedo (tres mesas), Grado, Pola de Siero, Infiesto, Avilés, Mieres Langreo, Llanes, Cangas del Narcea y Luarca, en las que podrán ejercer su derecho a voto los electores incluidos en los censos de ejercientes y no ejercientes aprobados por cada una de las mesas electorales, que serán expuestos en los locales de las delegaciones.

Los colegiados podrán votar el 5 de abril entre las 11.00 y las 19.00 horas, siendo la elección por votación directa y secreta. El voto de los ejercientes tendrá doble valor que el de los no ejercientes.

Los interesados en votar por correo deben solicitarlo al Colegio antes de 26 de marzo, a las 12.00 horas, y se les remitirá la documentación necesaria. La actual Junta de Gobierno del ICA Oviedo tomó posesión el 29 de mayo de 2015 tras ganar las elecciones celebradas un mes antes.