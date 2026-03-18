El Colegio de Médicos llama a la comunidad médica a la manifestación de este jueves en defensa del sistema sanitario

Manifestación convocada esta tarde en Oviedo por la plataforma Médicos del Sespa. - MÉDICOS DEL SESPA

OVIEDO, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Médicos de Asturias ha hecho este miércoles un llamamiento a toda la comunidad médica para sumarse este jueves 19 de marzo a la manifestación en defensa de la profesión médica y del sistema sanitario.

"En un momento especialmente relevante para nuestro colectivo, creemos necesario poner en primer plano aquello que nos une: la defensa de unas condiciones dignas para el ejercicio de la medicina y el compromiso con un sistema sanitario de calidad para todos los ciudadanos", ha señalado el colegio en un comunicado de prensa.

La convocatoria aprovechará las movilizaciones ya previstas para ese día en Oviedo. La manifestación partirá a las 18.00 horas desde la plaza de España, convocada por la plataforma Médicos del Sespa, y continuará con la concentración convocada por el Sindicato Médico de Asturias (Simpa) a las 19.00 horas en la plaza de La Escandalera.