Una colisión entre un camión y un turismo provoca retenciones en la A-64, sentido Cantabria

Retención en la A-64. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una colisión entre un camión y un turismo registrada este jueves en la A-64, en Siero, a la altura del kilómetro 30 en sentido Cantabria, se ha saldado sin heridos.

Según ha confirmado la Guardia Civil a Europa Press, el accidente tuvo lugar en torno a las 15.00 horas y está provocando retenciones en la vía al quedar los vehículos implicados ocupando el carril izquierdo.

Hasta el lugar se han desplazado dos patrullas del Destacamento de Tráfico de Oviedo, que se están encargando de regular la circulación y de instruir las correspondientes diligencias.