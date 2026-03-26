Colocados cepos en los vehículos denunciados por estacionamiento indebido que no puede llevar la grúa

Cepo colocado en vehículos denunciados por estacionamiento indebido en Gijón, que no puede retirar la grúa. - AYUNTAMIENTO DE GIJÓN

GIJÓN, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Gijón está colocando cepos en los vehículos denunciados por estacionamiento indebido que no se puede llevar la grúa, bien por exceso de peso o bien por imposibilidad de engancharlo.

Según una nota de prensa del Consistorio gijonés, hay vehículos, especialmente los modelos nuevos eléctricos, que debido al peso dificultaba su retirada por parte de la grúa municipal.

Con este nuevo sistema, quedarán inmovilizados, si bien la tarifa para poder desbloquearlos será la misma que la del servicio de la grúa. Los cepos se colocan siempre por el lado de la calzada y tanto para su colocación como para su retirada es necesaria la presencia policial.