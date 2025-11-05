La Comarca de la Sidra alerta sobre el impacto de las viviendas vacacionales en el desarrollo del territorio

OVIEDO, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Seguimiento Interdepartamental del Destino Turístico Inteligente (DTI) 'Comarca de la Sidra', integrada por representantes técnicos de las diferentes áreas funcionales de la Mancomunidad Comarca de la Sidra ha hecho público un manifiesto en el que expresan su "creciente preocupación" por el impacto que la expansión de las viviendas vacacionales y de uso turístico está teniendo sobre el desarrollo territorial, económico y social de los municipios de la comarca.

El documento advierte que este fenómeno "está empezando a generar efectos negativos que afectan directamente a los objetivos estratégicos del modelo DTI". Según ha informado la Comisión en nota de prensa, entre las principales consecuencias señaladas se encuentran la distorsión del mercado residencial; el desplazamiento de los modelos de alojamiento reglado y el debilitamiento del tejido empresarial turístico tradicional; la presión sobre los servicios municipales; y la aparición de problemas de convivencia vecinal y pérdida de identidad local en zonas transformadas en enclaves turísticos.

Ante esta situación, la Comisión considera "urgente" reforzar la coordinación entre administraciones para elaborar un diagnóstico conjunto y actualizado de la realidad de las viviendas vacacionales en la comarca, así como implantar herramientas de control y ordenación municipal que limiten su densidad y localización en función de criterios urbanísticos, patrimoniales y de capacidad de carga.

El manifiesto también aboga por diversificar la oferta turística, fomentando modalidades más sostenibles, como el turismo rural, familiar o de naturaleza, y por abrir espacios de participación ciudadana que permitan recoger las inquietudes de vecinos y colectivos afectados.

Finalmente, el texto invita a los ayuntamientos de la Comarca y a la administración turística regional a considerar medidas de planificación y regulación, como la suspensión temporal de nuevas licencias o la revisión de las existentes, con el fin de garantizar un equilibrio entre la actividad turística y el derecho a la vivienda.

La Comisión concluye recordando que el objetivo es "asegurar un modelo turístico sostenible e inclusivo, basado en la calidad, el bienestar de la población local y la preservación de los valores territoriales, paisajísticos y culturales que caracterizan a la Comarca de la Sidra".