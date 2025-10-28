Comienza el ciclo 'Café y Cine' en Avilés, con sesiones para usuarios de centros de mayores y servicios municipales

OVIEDO, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Avilés ha inaugurado este martes el ciclo 'Café y Cine', que propone, como dice su nombre, tres mañanas de cine en comunidad y acompañado de una charla pausada para los y las usuarias de los centros de personas mayores de la ciudad, de ayuda a domicilio y de teleasistencia.

Ha comenzado esta mañana en el Auditorio de la Casa de Cultura con la proyección de El viejo roble (The Old Oak, 2023), y repetirá los martes, 25 de noviembre y 30 de diciembre, a las 11.00 horas. Participan personas usuarias de los centros de La Luz, El Nodo, Los Canapés, Santa Teresa Jornet y Jardín de Cantos.

También mayores que cuentan con servicios municipales como ayuda a domicilio o teleasistencia, con el fin de fomentar su participación en la vida cultural y social del municipio.

Tras cada proyección, en el hall del auditorio habrá un espacio dispuesto con jarras y termos donde se servirá café, leche, agua caliente para infusiones y zumos, gracias a la colaboración de seis voluntarios de Amiganza, la asociación de personas mayores de Avilés.