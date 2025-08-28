Comienza este sábado la Novena de la Santina en Covadonga, dedicada al Jubileo de la Esperanza 2025

OVIEDO, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Novena en honor a la Santina de Covadonga comenzará este sábado 30 de agosto bajo el lema 'María, Reina de la Esperanza'. Vinculado al Jubileo de la Esperanza de 2025, el programa del novenario contará con eucaristías todos los días hasta el 8 de septiembre en la Basílica del Santuario.

Según ha informado el Arzobispado en nota de prensa, la Novena tendrá lugar en la Basílica del Santuario todos los días a las 18.00 horas con la celebración de la Eucaristía. A continuación se rezará el Santo Rosario en procesión con la imagen de la Santina hasta la Cueva, donde se cantará la Salve y el himno a la Virgen de Covadonga. Los actos serán retransmitidos a diario en directo a través del canal de YouTube del Santuario.

Cada día de la Novena, un sacerdote diferente presidirá la eucaristía, y en cada homilía versará sobre un tema distinto. Así, el programa de la Novena comienza el sábado en torno al tema 'Madre de la Esperanza', por Mons. Manuel Sánchez Monge, Obispo emérito de Santander. El domingo, el Vicario Episcopal de Oviedo-Centro y párroco de la UP de Posada de Llanera, José Julio Velasco, hablará de la 'Esperanza de los que anuncian el Evangelio'; y el 1 de septiembre, lunes, el párroco de Corvera, Constantino Bada, hablará de la 'Puerta de la esperanza'.

El capellán del colegio de fomento Los Robles-Peñamayor, José Manuel Antuña, abordará la 'Esperanza en lo cotidiano'; el 3 de septiembre el rector del Seminario Metropolitano de Oviedo hablará de la virgen María como 'Maestra de la Esperanza'; y el 4 de septiembre, el Delegado episcopal de Familia y Vida y párroco de los Santos Apóstoles de Oviedo, José Luis Pascual, abordará el tema 'Esperanza de las familias'.

Ya el 5 de septiembre será el turno de 'Esperanza en la oración', con Roberto Gutiérrez González, Prior de los Carmelitas y presidente de CONFER Asturias. El 6 de septiembre se abordará la 'Esperanza de los marginados', a cargo de Diego Macías Alonso, párroco in solidum moderador de la UP de Cangas de Onís, y el 7 de septiembre, el abad de Covadonga, David Cueto, hablará del 'Hogar de los que esperan'.

El 8 de septiembre, día de la Festividad de Nuestra Señora de Covadonga, el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, presidirá la eucaristía solemne a las 12.00 horas. La misa será retransmitida para toda España, en directo, a través del canal TreceTV. Este año la ofrenda a la Santina correrá a cargo del Seminario Metropolitano de Oviedo.