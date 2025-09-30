Comienza la segunda fase del programa de bonos de descuento para el pequeño comercio en Asturias

OVIEDO, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias inicia este miércoles la segunda fase del programa de bonos de descuento para el pequeño comercio 'Bono Comercio Asturias', al que destina 1.285.190 euros.

Las personas interesadas podrán descargar los bonos, hasta el 15 de octubre, mediante su inscripción en el portal habitual. El plazo para canjearlos también comenzará mañana y finalizará el 30 de noviembre.

Al tratarse de la segunda fase del programa, los 1.200 comercios adheridos son los mismos que participaron en los meses de mayo y junio, según ha informado el Principado en nota de prensa.

Para las personas interesadas en conseguir los bonos, el programa funcionará del mismo modo que en la primera fase. El sistema de descuentos se articula a través de la plataforma web, en la que los usuarios, una vez registrados, podrán descargarse los bonos. Estos tendrán formato digital, contarán con un código QR y podrán utilizarse mediante una aplicación que permite pagos digitales.

Cada persona podrá descargarse, como máximo, 5 bonos de 10 euros, y podrá utilizar uno por cada 30 euros de compra. El Gobierno de Asturias pondrá en circulación un total de 125.819 cupones, que son los que no se consumieron en los meses de mayo y junio.

Respecto a la participación, aquellos usuarios que se hicieron con los bonos en primavera, únicamente podrán disponer de los que no hayan canjeado en sus compras, para lo que deberán volver a solicitarlos. Si ya han consumido todos, no podrán participar en esta segunda fase. De esta forma, quienes hayan gastado dos cupones durante la primera fase dispondrán ahora de otros tres, mientras que quienes no hayan canjeado ninguno podrán emplear los cinco nuevos bonos.

La iniciativa, promovida por la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo, apoya las ventas del comercio minorista en periodos de baja demanda y contribuye a estimular la economía. En su primera fase, se canjearon 171.481 bonos por importe de 1,71 millones, que se tradujeron en un volumen de ventas de 6,81 millones en este tipo de establecimientos.