Comienzan los ensayos de gestión forestal y pastoral en terrenos mineros para mitigar el cambio climático

OVIEDO, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El proyecto europeo LIFE Carbon2Mine, coordinado por la Universidad de Oviedo, ha comenzado a desarrollar varios ensayos piloto de gestión forestal y pastoral en terrenos mineros propiedad de Hunosa, con el objetivo de aumentar su capacidad como sumideros de carbono y avanzar en la lucha contra el cambio climático desde las cuencas mineras asturianas.

A diferencia de una restauración forestal convencional, las actuaciones previstas contemplan estrategias selvícolas y agroforestales adaptadas a diferentes tipos de suelos y coberturas vegetales, desde zonas naturales hasta escombreras restauradas y no restauradas. Se busca así validar modelos de gestión sostenible replicables, que puedan combinar conservación ambiental, aprovechamiento forestal y dinamización rural.

Entre los emplazamientos donde ya se están ejecutando los trabajos figuran Mieres y Langreo. En Monte Pumardongo se han delimitado parcelas experimentales según la densidad de arbolado y se han plantado especies autóctonas como abedul, castaño, roble y arce para formar bosquetes mixtos más resilientes.

Además, en Monte San Víctor se están desarrollando tratamientos para aumentar el valor ganadero y la fertilidad del suelo en zonas de pastos y matorral, figuran además trabajos de creación de un sistema agrosilvopastoral con abedules y regeneración natural de esta especie en terrenos de Red Natura 2000, incluyendo áreas afectadas por incendios.

También en Mieres, en la escombrera de Figaredo, se está actuando sobre suelo no restaurado con aplicación de compost, siembra de pradera atlántica y plantación de abedules jóvenes, así como gestión de abedulares densos mediante apertura de calles y enriquecimiento con frondosas.

En Mozquita, Langreo, se está acometiendo trabajos en una escombrera restaurada, con pruebas de seis especies forestales (pino, abedul, cedro, secuoya y dos tipos de abeto) y distintas técnicas de mejora del suelo mediante compost y cenizas.

El proyecto LIFE Carbon2Mine, con un presupuesto total de 4,29 millones de euros, se desarrollará hasta septiembre de 2028. Está cofinanciado por la Unión Europea y cuenta como socio coordinador con la Universidad de Oviedo, junto a Hunosa, la cooperativa Agresta, la Asociación para la Certificación Española Forestal (PEFC España), la Universidad de Santiago de Compostela y la Viceconsejería de Medio Ambiente y Cambio Climático del Gobierno del Principado de Asturias.

El objetivo final es contribuir a la mitigación del cambio climático a través del secuestro de carbono en bosques y pastizales, mejorar la biodiversidad y revertir los efectos ambientales de la actividad minera en las cuencas del Nalón y del Caudal, dos de las zonas más afectadas por la transición energética en Europa.