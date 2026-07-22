Comienzan las obras de renovación de los accesos a La Pola por el noroeste

Obras de acceso a Pola de Siero - AYUNTAMIENTO DE SIERO

OVIEDO 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, Ángel García, la concejala de Comercio y Hostelería, Patricia Antuña, y el concejal de Deportes, Jesús Abad, han visitado este miércoles el inicio de las obras de renovación de los accesos a Pola de Siero por el noroeste desde la autovía minera AS-I, correspondiente a la fase 2 de la actuación. El proyecto cuenta con un presupuesto de 769.524 euros y un plazo de ejecución de cinco meses.

Según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa, los trabajos se centrarán en la calle Capitán General Gutiérrez Mellado y de la glorieta de la Plaza de la Paz, a lo largo de unos 236 metros. La actuación permitirá mejorar la movilidad y la accesibilidad, reordenar el tráfico, ampliar las aceras e implantar nuevo mobiliario urbano y arbolado, con el objetivo de modernizar la zona y adaptarla a los nuevos criterios urbanísticos aplicados en otras áreas del núcleo urbano, como las recientes actuaciones en la calle Celleruelo y la avenida de Noreña, unificando de este modo el acceso noroeste a la capital del concejo.

Las obras incluyen la reordenación del tráfico con un único carril de circulación, la ampliación de aceras hasta 2,25 metros, la creación de nuevos pasos de peatones sobreelevados, la mejora de la accesibilidad eliminando barreras arquitectónicas y la implantación de nuevas zonas verdes, arbolado y mobiliario urbano.

También se renovarán las redes de saneamiento y alumbrado público, que pasará a contar con luminarias LED, y se instalarán elementos de calmado de tráfico para limitar la velocidad a 30 km/h.

El alcalde ha explicado que actualmente hay ocho millones de euros de inversión en ejecución en Pola de Siero, entre el Parque de La Reconquista, la Avenida de Gijón, Gutiérrez Mellado, los muros de los chalés de Alcalde Parrondo, la cubierta del Palacio del Marqués de Santa Cruz, la pérgola del Parque Alfonso X y otras obras.