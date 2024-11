El comisionado del Corredor Atlántico descarta la declaración de OSP para la línea Madrid - Asturias

OVIEDO 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El comisionado del Corredor Atlántico, José Antonio Sebastián, ha descartado este jueves la posibilidad de que la línea de alta velocidad Madrid - Asturias sea declarada de Obligación de Servicio Público (OSP), tal y como reclaman organizaciones empresariales.

Sebastián ha participado en Oviedo en un acto conmemorativo del primer aniversario de la entrada en servicio de la variante de Pajares, con presencia de autoridades y de empresarios.

Ha participado el Comisionado en una mesa redonda en la que Sebastián ha participado con dirigentes empresarios asturianos, moderada por el consejero de Fomento, cooperación Local y Prevención de Incendios, Alejandro Calvo.

En el transcurso de la conversación ha vuelto a ponerse encima de la mesa la posibilidad de que se declare OSP la línea. En concreto, el presidente de la Cámara de Comercio, Carlos Paniceres ha apuntado la necesidad de la declaración de OSP, señalando las dificultades que cuenta Asturias en relación a la conexión con la meseta.

Sin embargo, Sebastián ha sido tajante y ha comentado que no es posible declarar OSP la línea Madrid - Asturias, alegando que no se trata de una cuestión de voluntariedad del Gobierno, sino de normativa comunitaria.

"La normativa comunitaria dice que las obligaciones de servicio público son para cercanías y regionales y nunca para la alta velocidad, que es un servicio comercial", ha explicado. Sí existe una excepción, ha dicho, en referencia a los trenes Avant. Pero ha comentado que estos son de medid distancia de velocidad alta y esas características no concuerdan con la línea que conecta Asturias con Madrid.

"Si esa OSP, con todo el respeto, se le diera a Asturias, media España pediría que todos los servicios de alta velocidad no conexionados por una red fueran obligación de servicio público. Automáticamente, Europa nos diría, no solamente no a la OSP, sino no a lo que están haciendo ustedes con los de media distancia de alta velocidad", ha argumentado el comisionado del Corredor Atlántico.

LIBERALIZACIÓN

En cuanto a la liberalización ferroviaria en la línea Asturias-Madrid, Sebastián ha dicho que no pasa en ningún caso porque Renfe ceda sus trenes para que otras empresas operen. "Esos otros tienen que comprar su material rodante", ha indicado.

"Se sabía que la segunda liberalización es la liberalización de Galicia, es la liberalización de Asturias, es la liberalización de Cantabria, es el Corredor Atlántico", ha recordado a las empresas interesadas.

MERCANCÍAS

Sebastián también ha hablado del transporte por mercancías entre Asturias y la meseta. Ha explicado que se ponen en funcionamiento muchos proyectos que tenían "en los cajones" y que se habían quedado paralizados.

"Yo creo que vamos a pasar dos años, a lo mejor, de obras de infraestructura muy importantes, pero a partir del 2027 vamos a recuperar esa potencia de transporte de mercancías por ferrocarril", ha indicado.

ADRIANA LASTRA

En el acto de aniversario de la variante de Pajares también ha intervenido la Delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra. Ha destacado que con un presupuesto de más de 4.000 millones de euros la variante es "la mayor obra de ingeniería civil que se ha ejecutado en España".

"Ha marcado un antes y un después" en las comunicaciones, ha incidido, y también "ha roto la histórica sensación de aislamiento que teníamos en Asturias".

Lastra ha recordado que el gobierno presidido por Pedro Sánchez "dio el impulso definitivo" a la infraestructura. "En los últimos cinco años es cuando más se ha hecho por la variante de Pajares para resolver un problema que estaba atascado", ha zanjado.