El Comité Antisida de Asturias reclama más recursos, derechos y lucha contra el estigma en el Día Mundial del VIH

Lectura del manifiesto del Comité Antisida de Asturias con motivo del Día Mundial de Acción y Respuesta frente al VIH y el sida en Avilés. - AYUNTAMIENTO DE AVILÉS

AVILÉS 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Comité Antisida de Asturias ha reivindicado este lunes en Avilés, con motivo del Día Mundial de Acción y Respuesta frente al VIH y el sida, la necesidad de "poner a las personas en el centro" de las políticas públicas, subrayando que la fuerza de la comunidad es esencial para alcanzar los objetivos de Onusida 2030. En su manifiesto ha reclamado estigma cero, una vida digna y la plena garantía de derechos para todas las personas que viven con VIH.

La organización ha exigido medidas específicas para un envejecimiento digno de este colectivo, recordando que muchas personas con VIH arrastran comorbilidades, efectos de tratamientos antiguos, riesgo de fragilidad y soledad no deseada, además de discriminación por edad. El Comité ha defendido que el bienestar no puede medirse solo en parámetros clínicos, sino también en términos de calidad de vida, compañía y reconocimiento de derechos sociales.

El manifiesto denuncia que el estigma continúa siendo una de las principales barreras para la prevención, el diagnóstico precoz, el acceso al tratamiento y la plena inclusión social, y advierte de que "no se ve en los análisis, pero enferma igual". En este sentido, se reclama la eliminación de prejuicios, protocolos obsoletos y miedos que limitan la respuesta sanitaria y social, así como una educación sexual integral que empodera a jóvenes, mujeres, personas LGTBIQA+ y colectivos vulnerables.

El Comité Antisida de Asturias exige también acceso universal al sistema sanitario para todas las personas migrantes, alertando de que la exclusión sanitaria "mata y perpetúa el ciclo del miedo", y reivindica el derecho efectivo a la vivienda, a los servicios sociales ya no sufrir discriminación en el empleo o en el acceso a seguros.

Asimismo, instan a crear la especialidad de Enfermedades Infecciosas para garantizar equipos multidisciplinares, rutas asistenciales claras y continuidad de cuidados en prisiones, situaciones de sinhogarismo o consumo de drogas.

En su declaración final, la entidad recuerda a las personas fallecidas a causa de la epidemia ya quienes viven hoy con VIH, reclamando una respuesta inmediata que evite nuevas infecciones, reduzca los diagnósticos tardíos y derribe definitivamente el muro del estigma. El llamamiento concluye reivindicando un futuro en el que convivir con VIH signifique poder vivir plenamente y "sumar fuerzas y romper silencios" en defensa de comunidad, derechos y vida digna.