El comité de empresa de Cogersa solicita una reunión urgente con los máximos responsables

OVIEDO 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa de Cogersa SAU ha solicitado una reunión urgente con la Presidencia y la Dirección de la empresa para conocer en detalle el plan previsto para la Planta de Tratamiento de la Fracción Resto (PTFR), incluyendo la posible externalización de su explotación a un operador privado.

"Ante la relevancia de esta infraestructura (410.000 toneladas, más de 70 empleos directos) y de las decisiones estratégicas que se están adoptando, solicitamos a la Presidencia y a la Dirección la convocatoria urgente de una reunión, con el objetivo de que se nos detalle de manera completa el plan previsto, incluyendo la posible externalización de la planta a un operador privado, así como el calendario y las fases previstas de ejecución", ha afirmado el Comité de Empresa.

Explican que han tenido conocimiento a través de la prensa de que Cogersa ha concluido las obras de reconstrucción de la PTFR, afectada por un incendio en abril de 2024, y que la puesta en marcha de la instalación se reanudará en breve "a través de un modelo de puesta en marcha progresiva que podría llegar a conducir a la privatización de la explotación de la misma, como ya sucede en las plantas de reciclaje de envases, papel cartón y vidrio".

"Queremos en primer lugar manifestar nuestra queja formal por la mala imagen que este informe que ha aparecido en los medios ha traslado a la opinión pública sobre la capacidad de gestión y el compromiso de los empleados de Cogersa, incluyendo a todos los niveles de la empresa, como si solo fuéramos eficaces en gestionar un vertedero", han lamentado.

Asimismo, han exigido transparencia en todas las decisiones relativas a la gestión y operación de la PTFR, y su participación activa como representantes de los trabajadores en los procesos de toma de decisiones que puedan afectar directa o indirectamente a las condiciones laborales, la estructura de plantilla y a la propia continuidad del servicio.

Por ello, han solicitado "copia original de todos los documentos, informes y estudios técnicos que hayan conducido a esta decisión, incluyendo los criterios utilizados para evaluar los modelos de gestión y los análisis de las supuestas ventajas de la externalización".

Finalmente, el Comité ha hecho un llamamiento al Gobierno de coalición y al Consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, para que se garantice "el cumplimiento de estos principios de transparencia y participación, apostando por un modelo de gestión directa y pública, con empleo estable y de calidad que garantice el control, la estabilidad y la especialización técnica necesarias para una instalación de estas características".