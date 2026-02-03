Comité de Emtusa amaga con acciones de protesta tras imponerles horas extra y reclaman a la Gerencia negociar

Rueda de prensa del Comité de Empresa de Emtusa (Gijón). - EUROPA PRESS

GIJÓN 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Trabajadores de la Empresa Municipal de Transporte Urbano de Gijón (Emtusa), a través de su Comité de Empresa, han recriminado este martes a la Gerencia de la sociedad municipal y al presidente de la misma, el concejal Pelayo Barcia, lo que consideran una imposición de horas extra sin haberlo consensuado antes con su representación legal, a lo que han advertido de que no descartan llevar a cabo acciones de protesta.

A este respecto, el delegado sindical de UGT, Pedro Rodríguez, en rueda de prensa en la antigua Escuela de Comercio, junto a otros representantes del Comité de Empresa y trabajadores, ha remarcado que Barcia, el pasado año, se había comprometido con ellos a que cualquier cambio en los cuadrantes de horarios sería fruto de un diálogo.

Lejos de esto, ha asegurado que les han entregado los cuadrantes "tarde, cerrado y sin margen alguno para debatirlos", y sin pasarlos a la representación legal de los trabajadores.

Asimismo, ha remarcado que el aumento de frecuencias y horario aplicado desde este pasado lunes, se ha hecho, según el Comité, a costa de la salud de los trabajadores, a los que se les ha aumentado la carga de trabajo y las horas extraordinarias.

Ha apuntado, unido a ello, que aunque el pasado enero se han incorporado 26 nuevos conductores, aún se espera que lo hagan otros 64. Sobre esto, ha dicho desconocer en qué fecha se van a sumar a la plantilla.

Rodríguez ha puesto de ejemplo que conductores de la línea 1, con los nuevos cuadrantes, podrían estar ocho meses seguidos acabando la jornada a las 12 de la noche, después de nueve horas al volante. Ha llamado la atención, en este sentido, en que un conductor fatigado no solo pone en riesgo su salud, sino también la seguridad de los viajeros.

Y si bien ha apuntado que son conscientes de la necesidad de atender el aumento de viajeros, ha visto prioritario el abrir una negociación con la representación de los trabajadores. De lo contrario, se abrirá, según él, un escenario de conflicto social que los trabajadores de Emtusa no han buscado, "pero que tampoco van a esquivar", ha dejado claro.

Ha explicado, además, que en los meses de octubre y noviembre pasados se retiraron autobuses por falta de conductores, mientras que se les pidió desde la Gerencia "arrimar el hombro" y hacer un esfuerzo hasta entrar en la plantilla los nuevos conductores, cuando se harían horarios adecuados a las necesidades de la ciudad y de los usuarios.

Sobre esto último, ha insistido en que el gerente se comprometió a negociarlos con la parte social, pero, si embargo, han afirmado que los impuso.

En este caso, ha indicado que se aumentó la frecuencia y se pusieron más autobuses de los que se habían quitado, todo ello a costa de horas extra, pese a que el gerente les había dicho que la tendencia iba a ser quitar estas horas extra.

Con todo, ha reiterado que están abiertos a que les llamen a negociar, "si es esta tarde, mejor", ha apostillado. Ha avanzado, de no abrirse una negociación, que estudiarán acciones de protesta, como quitar los dobles (ir a trabajar en descanso) y luego las horas extra que les penaliza estar hasta las 12 de la noche.