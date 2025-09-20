El comité de EMTUSA (Gijón) muestra su apoyo a los trabajadores de TUA en huelga

OVIEDO, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa de la Empresa Municipal de Transportes Urbanos de Gijón (EMTUSA) ha expresado este sábado su apoyo a las movilizaciones de los trabajadores de Transportes Unidos de Asturias (TUA), que mantienen huelga en Oviedo.

En un comunicadoenviado a la prensa, los representantes de EMTUSA han señalado su respaldo al comité y a la plantilla de TUA "en las movilizaciones que están llevando a cabo en defensa de las condiciones laborales con las que tienen que desempeñar su trabajo".

Los trabajadores de TUA han convocado la huelga los días 18, 19 y 29 de septiembre, en plenas fiestas de San Mateo, además del 8, 9, y 10 de octubre.