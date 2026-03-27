El Comité de Huelga mantiene los paros médicos fijados y recuerda que el calendario de movilizaciones permanece intacto

MADRID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Huelga ha manifestado que los paros fijados hasta el mes de junio se mantienen como estaban establecidos y que el calendario de movilizaciones convocadas permanece intacto, tras las declaraciones de la ministra de Sanidad, Mónica García, este viernes pidiendo que "cumplan" con su parte y desconvoquen la huelga contra el Estatuto Marco después de Semana Santa.

Minutos antes del inicio del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), que celebrado este viernes, García se ha referido a la reunión celebrada en la víspera entre representantes ministeriales y de este órgano sindical de negociación, en la que se ha acordado mantener abierto el diálogo y establecer una "voluntad negociadora". Junto a ello, se han confirmado reuniones en las próximas semanas.

No obstante, el Comité de Huelga ha indicado que esta cita ha servido únicamente para desbloquear la situación de ruptura de las negociaciones que se produjo en diciembre por parte del Ministerio de Sanidad y para retomar el diálogo. Las posturas aún se mantienen muy alejadas debido a la enorme distancia de planteamientos respecto a temas de vital importancia, como el Estatuto y ámbito de negociación propios, la clasificación profesional y la jornada y las guardias.

Ese órgano ha asegurado que ha obtenido cierto compromiso de mediar con las Administraciones de las comunidades autónomas y de facilitar nuevos documentos para analizar en una próxima reunión aún por determinar. Sin embargo, ha afirmado no entender las insinuaciones de la ministra sobre el final de la huelga.

De hecho, ha declarado que este comportamiento "lleva a pensar que se trata de una nueva estrategia para confundir a la opinión pública y deslegitimar al interlocutor sindical, atribuyéndole incluso una desunión que no existe, lo que sí considera un ejemplo de mala fe negociadora y pone de manifiesto que el Ministerio no tiene verdadera voluntad de diálogo".

DIFERENCIAS DE POSTURAS

Ahondando en las diferencias de posturas, el Comité de Huelga se ha referido a la jornada, en la que los sindicatos piden una máxima obligatoria de 35 horas por semana, igual que el resto de profesionales, mientras que Sanidad ofrece una máxima obligatoria de 45 horas en cómputo cuatrimestral, solo para médicos y facultativos.

Además, estas organizaciones reclaman una mesa de negociación específica con el colectivo médico y facultativo y el Ministerio aboga por reforzar el Foro de la Profesión Médica y mesas técnicas específicas no negociadoras.

En clasificación profesional, piden que sitúe a las actuales profesiones con la máxima responsabilidad en el proceso asistencial, según la Ley Orgánica de las Profesiones Sanitarias (LOPS), en un grupo profesional claramente diferenciado del resto, y esta cartera gubernamental mantiene la clasificación propuesta en el Estatuto Marco, con el matiz de la FSE y el nivel de responsabilidad clínica, pero sin ninguna concreción.

Por último, el Comité de Huelga reclama una "propuesta clara" de que todas las horas realizadas en exceso de la jornada ordinaria computen cuantitativamente en el cálculo de la edad de jubilación. Por su parte, el departamento liderado por García se remite a la normativa específica de la Seguridad Social, que no contempla en ningún caso el cómputo de esas horas de jornada no ordinaria y de carácter obligatorio.