La comparecencia del Director de Vivienda provoca el malestar de IU que "rompe su relación con el PSOE"

Podemos por su parte pide el cese de Fermín Bravo y tilda su intervención de "intolerable"

OVIEDO, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La comparecencia del Director de Vivienda, Fermín Bravo, a solicitud de IU para dar cuenta de las acciones para mejorar las deficiencias de las viviendas públicas, ha provocado el enfado de los grupos parlamentarios de IU y Podemos.

Así, mientras que el parlamentario de Podemos, Rafael Palacios ha reclamado el "cese inmediato de Bravo" por su "intolerable comparecencia", el diputado Ovidio Zapico ha manifestado que "la intervención de Bravo abre "un brecha entre su grupo y el Gobierno".

"Su intervención inicial ha sido una burla, una provocación constante a esta Cámara y los ciudadanosque viven en promociones ha abierto un brecha entre este grupo parlamentario y el Gobierno, flaco favor le ha hecho usted hoy a su consejera y a su Gobierno. En los años que llevo de parlamentario esta ha sido la comparecencia más lamentable a la que he asistido", ha manifestado Ovidio Zapico.

Zapico había sido el parlamentario que había solicitado la comparecencia de Bravo para que informase "de todo lo relacionado con las medidas que ha tomado o piensa tomar su Dirección General para solucionar los problemas de deterioro de la habitabilidad de viviendas cuya titularidad es en parte del Principado de Asturias y que afectan a personas en situación de vulnerabilidad, como las recientemente puestas de manifiesto en el barrio de La Calzada en Gijón.

Tras ecuchar al director General Zapico le ha echado en cara que "haya decidido situarse en rebeldía ante determinados grupos de esta Cámara" y ha asegurado que jamás vivió una situación similar.

"Ha venido a destruir las relaciónes entre su gobierno y este grupo parlamentario que suspende de manera cautelar las relaciones con su gobierno y su grupo parlamentario. Esto ha sido un desprecio a la izquierda de esta Cámara y a la gente que lo está pasando mal en esas vivientas, y ante eso yo le digo que ha cometido un gran error y ha dinamitado el acuerdo y entendimiento entre su Gobierno y este grupo", ha dicho Zapico.

Por su parte desde Podemos, Rafael Palacios ha considerado "intolerable" el tono de Fermín Bravo en la Cámara. "Tras escucharle ya no pido el cese de la gerente de Vipasa, pido también su cese, le pido educación en primer lugar para hablar en esta Cámara", ha dicho palacios que ni siquiera ha planteado preguntas al compareciente.

Ya en fijación de posiciones Palacios ha indicado que Vipasa se ha convertido en el peor casero que puede tener Asturias y ha indicado que siente "vergüenza" del trato que dan desde la entidad.

"Después de ver el tono que usted ha empleado con nosotros entiendo a los vecinos cuando dicen que tienen miedo a la gente de Vipasa, a sus comunicaciones, a las cartas que reciben", ha dicho Palacios.

INTERVENCIÓN DE BRAVO

El enfado de IU y Podemos lo ha generado la intervención inicial del director General de Vivienda del Principado, Fermín Bravo que ha indicado no comprender el motivo por el que se le ha llamado a comparecer. Así, durante su exposición ha acusado a los grupos de mentir. "Ya está bien de mentir: en Vipasa escuchamos, recibidos y contestamos, pero contestar no significa dar la razón. Espero que me presente algún documento de un técnico competente que indique la inhabitabilidad de las viviendas", ha dicho.

Además ha asegurado que "la mayoría de las quejas que reciben de los usuarios de algunas viviendas se refirieren a problemas de convivencia y muchos a problemas de mascotas". Bravo ha recordado que son los Ayuntamientos los que proponen a los adjudicatarios y se ha referido al problema con el denominado "ajuste por idoneidad", porque "dar la vivienda a alguien que no va ser capaz de integrarse en comunidad es malo para todos", ha indicado Bravo que no obstante ha defendido la coordinación y el consenso con los Ayuntamientos.

Así mismo ha indicado que en los presupuestos de 2021 hay una partida para hacer frente a las mejoras de las viviendas afectadas destacando que esas cuentas han contado con la aprobación de varios grupos parlamentarios y ha pedido "rigor" al hablar de los problemas de las viviendas públicas.

Bravo ha indicado que "todos debemos estar orgullosos del trabajo que se ha hecho en Asturias en materia de vivienda con un modelo merecedor de respeto en España y en Europa, aunque a veces parece que en esta Cámara no se quiera respetar".

"El esfuerzo que hemos hecho y llevamos haciendo es en lo que seguiremos trabajando", ha indicado Bravo que ha mostrado su sorpresa de que sea precisamente la izquierda quien ataque lo público. "Se ha dicho que mandamos cartas amenazantes, que estamos vendiendo el parque público, que hacemos pagar las obras a los vecinos..., ya basta, es importante volver al consenso, defender lo público", ha añadido.

El diputado del PP, Pablo Álvarez Pire ha exigido que Vipasa de solución de manera inmediata a todos los problemas del parque de vivienda pública, que los reconozca y los solucione de inmediato porque es imposible vivir así.

Desde Ciudadanos, su diputado Armando Fernández Bartolomé ha lamentado que parece que lo que se ve en el Parlamento asturiano es el traslado de lo que ocurre con los socios del Gobierno de Sánchez.