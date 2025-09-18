Competitividad fiscal y simplificación administrativa: prioridades de Cámara y PP para el crecimiento empresarial

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, atiende a los medios tras su reunión con el presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres. Junta General. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Comercio de Oviedo y el Partido Popular han coincidido este jueves en la necesidad de mejorar la competitividad fiscal en Asturias para favorecer la actividad empresarial y el crecimiento económico de la región. La reunión, en el marco de la ronda de contactos con los grupos parlamentarios, ha abordado asuntos como la 'Ley Simplifica', la reforma del IRPF, la ley de mecenazgo y la ordenación del territorio.

Para el presidente de la Cámara, Carlos Paniceres, uno de los problemas a los que se enfrenta la región son los retrasos en subvenciones y la burocracia. "Se habla siempre de armonización fiscal, pero estamos perdiendo competitividad fiscal frente a otros territorios", ha explicado.

Paniceres ha defendido un marco legislativo que no obstaculice los proyectos empresariales: "Necesitamos una administración que sea facilitadora en los tiempos de respuesta para las inversiones, hoy es la clave de cualquier asentamiento".

En esta línea, el presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, ha criticado la 'Ley Simplifica', la cual considera "un falso proyecto de simplifiación administrativa" y ha respaldado la necesidad de un marco fiscal "más competitivo".

También se ha mostrado en contra de la actual reforma del IRPF del Gobierno autonómico. "No se puede bajar impuestos por un lado y por otro subirlos a las clases medias. Creemos que lo que hay que hacer es bajar impuestos y lo decimos con toda claridad", ha insistido. Para Queipo, la situación fiscal actual "lastra" el desarrollo de proyectos empresariales y condiciona el debate sobre los presupuestos autonómicos.

Respecto a la ley de mecenazgo, Paniceres ha señalado que Asturias es una de las pocas comunidades que aún no tiene esta normativa, que permitiría a empresas colaborar con la cultura, el deporte y la ciencia mediante incentivos fiscales.

Queipo, por su parte, ha recordado que el PP presentó una proposición de ley de mecenazgo al inicio de la legislatura, que fue rechazada por el Gobierno, y que siguen a la espera de un proyecto alternativo. Ambos, Cámara y PP, han coincido en que avanzar en estas medidas requiere diálogo y acuerdos políticos, evitando la crispación

BARBÓN EN BRUSELAS Y EL RECORTE EN LA PAC

En respuesta a preguntas de los medios, el líder 'popular' ha valorado el viaje del presidente Adrián Barbón a Bruselas para abordar el recorte del 20% en la Política Agraria Común (PAC), señalando que "llega tarde" a defender los intereses de Asturias.

Según Queipo, para revertir el recorte, el Ejecutivo autonómico debería solicitar al Gobierno central que utilice su voto para vetar el presupuesto de la UE.

"Barbón lo que nunca quiere hacer que es ir a hablar con Pedro Sánchez, con el Gobierno de la nación, defender Asturias y hacerlo donde de verdad todavía hay una posibilidad, no en los despachos con los comisarios", ha sentenciado.