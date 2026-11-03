Comprar un piso de 80 metros en Asturias cuesta ya casi 200.000 euros de media, según Fotocasa

Archivo - Vviendas en Oviedo. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El precio de la vivienda de segunda mano en el Principado de Asturias ha experimentado en octubre un incremento interanual del 13,2%, lo que supone encadenar 21 meses consecutivos con subidas de dos dígitos en la región (desde febrero de 2025). De este modo, el metro cuadrado se ha situado en los 2.466 euros.

Con este repunte interanual del 13,2%, Asturias se ha alineado con la media del conjunto de España. Así, una vivienda estándar de 80 metros cuadrados en la comunidad se ha ofertado de media en 197.291 euros en octubre de 2026, frente a los 174.340 euros que costaba hace un año. En su variación mensual, el precio medio ha subido un 2,2% en comparación con septiembre.

La directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos, ha explicaod que el mercado asturiano ha mantenido un "dinamismo muy sólido" en el último año, si bien la combinación de precios más elevados y el impacto de los tipos de interés en las hipotecas empieza a "desgastar la capacidad de absorción de la demanda, entrando en una etapa de mayor contención".

Por municipios analizados en Asturias, la totalidad ha registrado incrementos interanuales. Los mayores ascensos se han localizado en Grado, donde el precio ha repuntado un 41,8%, seguido por Llanes (18,9%), Langreo (12,7%), Mieres (11,1%) y Avilés (10,2%). Por su parte, en Gijón ha subido un 9,4%, en Aller un 8,2%, en Oviedo un 6,2% y en Siero un 2,1%.

En cuanto a los valores absolutos más elevados por metro cuadrado dentro de la comunidad autónoma, Soto del Barco encabeza la lista con 3.690 euros/metro cuadrado, por delante de Llanes (3.602 euros/metro ciuadrado), Ribadesella (3.367 euros/metro cuadrado), Gijón (3.177 euros/metro cuadrado), Oviedo (2.596 euros/metro cuadrado) y Avilés (2.017 euros/metro cuadrado).

Por el contrario, el municipio con el precio más económico para comprar una vivienda en Asturias en octubre ha sido Aller, con 1.091 euros/metro cuadrado.

DATOS NACIONALES

En el conjunto nacional, el precio medio ha subido en todas las comunidades autónomas respecto a octubre de 2025, encabezadas por Región de Murcia (24,8%), Navarra (16,7%) y La Rioja (16,0%). Asturias se ha situado como la octava comunidad con mayor incremento interanual. En el ranking de precios, Asturias ocupa el décimo lugar autonómico con sus 2.466 euros/metro cuadrado, en un mercado liderado por Baleares (5.360 euros/metro cuadrado) y Comunidad de Madrid (5.333 euros/metro cuadrado).