La compraventa de viviendas en Asturias y baja un 23,2% tras empeorar su evolución interanual en agosto

OVIEDO, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La evolución de la compraventa de viviendas en Asturias en agosto empeora y desciende un 23,2% respecto al mismo mes del año anterior (frente a una bajada del 3,37% a nivel nacional), hasta un total de 930 operaciones, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Si se compara con el mes anterior, la compraventa retrocede en la comunidad, con una caída del 36,1% intermensual.

De las operaciones de compraventa anotadas en agosto en Asturias, 830 se realizaron sobre viviendas libres y 100 sobre inmuebles de protección oficial. Atendiendo a la antigüedad de los inmuebles, 183 operaciones correspondieron a viviendas nuevas, y 747 estuvieron relacionadas con edificios usados.

En agosto se realizaron un total de 1.502 operaciones sobre viviendas. Además de las 930 compraventas, 339 fueron herencias, 23 donaciones y 2 permutas.

En total, durante agosto se transmitieron en Asturias 2.485 fincas urbanas a través de 1.556 compraventas, 496 herencias, 37 donaciones, 1 permutas y 395 operaciones de otro tipo.

Igualmente, se realizaron 1.293 transmisiones sobre fincas rústicas, entre las que se registraron 522 herencias, 501 compraventas, 41 donaciones, 2 permutas y 227 operaciones de otro tipo.

DATOS POR CCAA

Por territorios, La Rioja es la comunidad donde mejor se comportó en agosto la compraventa de viviendas en tasa interanual con una subida del 33,67% seguida de Castilla y León, un 11,31% más, y Aragón (+8,64%). En el lado contrario del ranking se sitúan Asturias, Canarias y Murcia con caídas del 23,2%, 15,24% y del 8,18%, respectivamente

