Las compraventas de garajes bajaron en Asturias un 2,5% interanualen el primer trimestre, hasta las 5.848

Archivo - Calle de Sama, en Langreo - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Principado de Asturias registró 5.848 compraventas de plazas de garaje al cierre del primer trimestre de este año, lo que supone un descenso del 2,5 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, según un estudio de Urbanassets, que cita datos del Colegio de Registradores.

El precio medio de estas transacciones alcanzó los 15.235 (+17,3 por ciento interanual) y el precio por metro cuadrado fue de 1.112 euros (+15,9 por ciento en doce meses).

La diferencia de precio respecto a la media estatal (15.771) supone en Asturias un 3,4 por ciento menos. Asturias ocupa la decimotercera posición de 19 comunidades autónomas por volumen de compraventa, y la octava si se analiza el precio por metro cuadrado.