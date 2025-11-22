La comunidad educativa denuncia la peligrosidad entre el PEPA y el Niemeyer y reclaman una conexión peatonal

OVIEDO, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea Pasarela Ya de docentes y Personal de Administración y Servicios (PAS) y el Sindicato de Estudiantes de la Escuela Superior de Arte del Principado de Asturias (Esapa) han reclamado al Ayuntamiento de Avilés y al Gobierno asturiano la inclusión urgente en sus presupuestos de una pasarela peatonal segura que conecte el polígono industrial del Principado de Asturias (PEPA) con el entorno del Centro Niemeyer.

En una nota de prensa, advierten de la peligrosidad del acceso actual, un recorrido de unos 35 minutos a pie por la N-632, sin aceras adecuadas, con tramos estrechos, rotos o invadidos por vegetación, ausencia de señalización, falta de pasos de cebra e iluminación insuficiente. Señalan que ya se han producido incidentes con estudiantes y docentes, agravados en invierno por charcos y mala visibilidad.

Recuerdan que la construcción de la pasarela permitiría reducir 20 minutos el trayecto entre la estación de tren y autobuses y el campus, además de garantizar un acceso seguro tanto para la comunidad educativa como para trabajadores y usuarios del PEPA. La necesidad se intensifica ante el próximo traslado de los estudios de Diseño al polígono, lo que triplicará el número de estudiantes afectados.

La reivindicación subraya que la infraestructura contribuiría a mejorar la movilidad sostenible, conectar dos zonas estratégicas de Avilés --el área cultural del Niemeyer y el núcleo industrial y educativo del PEPA-- y reforzar la integración urbana de los estudios superiores de Grado impartidos en la ESAPA. Denuncian que, pese a que las obras de la nueva sede están próximas a iniciarse, la pasarela no figura en los planes ni en los presupuestos actuales y que llevan años reclamándola sin respuesta institucional.

Por ello, llaman a partidos políticos, sindicatos y vecindad a apoyar la iniciativa, que consideran de bajo coste y alto impacto, y que además permitiría el acceso peatonal al nuevo aparcamiento disuasorio.