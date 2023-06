Los concejales, sin Vox, juntos en el minuto de silencio por las víctimas de violencia de género

OVIEDO, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Plaza de la Constitución en Oviedo, frente a la sede del ayuntamiento, ha albergado este viernes el primer minuto de silencio de esta legislatura convocado por el equipo de gobierno por las mujeres víctimas de la violencia de género.

Han estado concejales de PP, PSOE y Convocatoria por Asturias (IU) en la movilización. Como novedad, han estado todos juntos, algo que no sucedía en las concentraciones de ese tipo la pasada legislatura, en la que los concejales se colocaban en lugares diferentes, frente a frente.

Por un lado se situaban los del equipo de gobierno (entonces formado por la coalición de izquierdas de PP y Ciudadanos) y por otro, los de PSOE y Somos (marca local de Podemos).

En esta nueva legislatura, en la que gobierna con mayoría absoluta el PP, han decidido volver a agruparse en estas ocasiones, y posar todos juntos.

Eso sí, no ha cambiado la ausencia de los concejales de Vox, que este viernes han explicado los motivos de no acudir a ese minuto de silencio. No lo harán mientras se utilice el "concepto ideológico" de violencia de género.

"Nuestra postura es clara: no a la violencia. Condenamos todo tipo de violencia independientemente de la nacionalidad, sexo, raza o cualquier otra condición social o cultural de la víctima", ha dicho Sonsoles Peralta (Vox).