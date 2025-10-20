La Concejalía de Distritos refuerza la mejora de los centros municipales y anuncia un nuevo mercado navideño

El concejal de Atención a la Ciudadanía, Distritos, Mercados, Consumo y Archivo Municipal del Ayuntamiento de Gijón, Abel Junquera, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés. - AYUNTAMIENTO DE GIJÓN

Crecen en 20.000 euros la dotación para asociaciones vecinales y lo mismo en subvenciones para fiestas de barrio

GIJÓN, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Atención a la Ciudadanía, Distritos, Mercados, Consumo y Archivo Municipal del Ayuntamiento de Gijón, Abel Junquera, ha presentado este lunes los presupuestos de su Concejalía para 2026 y Cementerios, que sube hasta los 5.524.000 euros (+2,44%).

Junquera, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, ha sostenido que es un presupuesto "sólido, equilibrado y realista", que mantiene la estabilidad financiera pero, al mismo tiempo, impulsa la calidad de vida en cada barrio de Gijón.

En esta línea, ha apuntado que aumentan casi un 98 por ciento la partida de reparación y mantenimiento para acometer actuaciones necesarias en centros municipales, como la creación de una cámara negra en el salón de actos de Gijón Sur.

El edil, asimismo, ha indicado que mejorarán el confort y la eficiencia energética con la sustitución de las bombillas halógenas y la instalación de ventiladores en el Centro Municipal de La Arena.

También invertirán en la transición a la tecnología LED en la iluminación del salón de actos del Centro Municipal del Llano y reforzarán los equipos de luces, audio y escenario, con un aumento del 25 por ciento en su mantenimiento.

También en el del Llano destinarán 32.000 euros para crear una sala de estudio en grupo y renovar la Oficina de Atención a la Ciudadanía, mientras que en el de La Arena, tras las remodelaciones del servicio de prevención, rediseñarán los espacios de trabajo con mobiliario nuevo, más ergonómico y funcional.

Todo ello, según el edil, para que los centros municipales sean "más cómodos, más eficientes y más útiles para los trabajadores y para los vecinos". "Este es un presupuesto que escucha, que responde a las necesidades reales y que fortalece la participación ciudadana", ha asegurado.

Por otra parte, aumentarán en 20.000 euros la dotación para las asociaciones vecinales y en otros 20.000 para las subvenciones para fiestas de barrios y parroquias.

Asimismo, ha señalado que mantendrán los dos millones de euros de los presupuestos participativos. Sobre esto último, Junquera ha incidido en que son un instrumento que permite que los vecinos sigan decidiendo parte de las inversiones de su ciudad.

A esto ha sumado el apoyo a las ferias como Agropec o San Antonio, vinculadas al sector primario y entorno rural, así como la mejora de los mercados municipales, como la renovación de toldos en el de La Camocha.

"Creemos firmemente que apoyar a nuestras ferias y mercados es apostar por el comercio local, por el empleo y por la vitalidad de Gijón", ha resaltado el concejal.

Se potencia, además, con 200.000 euros, la creación de un gran mercado de Navidad, que sustituirá al Menax, que suma ya 13 ediciones. Será un evento "digno, atractivo y ambicioso" que contribuirá a partir de 2026, según él, a dinamizar la economía local, atraer visitantes y ofrecer a los gijoneses un espacio de celebración y encuentro.