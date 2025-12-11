Concepción Saavedra defiende la modificación del estatuto marco sanitario para conseguir uno "más flexible"

La consejera de Salud, Concepción Saavedra. - EUROPA PRESS

OVIEDO 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud del Principado de Asturias, Concepción Saavedra, ha defendido este jueves la modificación del estatuto marco del personal sanitario para lograr uno "más flexible" y que permita mejoras en las condiciones de los sanitarios.

En una rueda de prensa, Saavedra ha explicado que en la negociación de este estatuto marco sería necesario que estén presentes las comunidades autónomas además de los profesionales. "Somos una parte implicada", ha resaltado, afirmando que las CCAA tienen "mucho que decir".

La consejera ha mostrado su disposición a participar en "cualquier negociación" o incluso a establecer la negociación en cada uno de los territorios "si es necesario". "Estamos abiertos a cualquier opción que nos puedan plantear, siempre y cuando podamos llegar a un acuerdo", ha remarcado.

Este viernes se celebrará un Consejo Interterritorial de Salud en el que se abordará el asunto de la huelga de médicos, que reivindican un estatuto marco propio, aunque no está incluido en el orden del día. "Asturias sí lo va a sacar en ruegos y preguntas, porque yo creo que la ministra tiene que conocer lo que está ocurriendo en el territorio y tiene que ser consciente de que tiene que intentar lo máximo posible para llegar a un acuerdo o a una mejora en la situación que estamos viviendo con los profesionales sanitarios", ha dicho.

SEGUIMIENTO DE LA HUELGA EN ASTURIAS

La consejera de Salud ha explicado que la participación de profesionales en la huelga es este jueves de un 12,49%, similar a los días anteriores. Ha señalado además que se está realizando el 75,5% de la actividad promedio de diciembre de consultas, el 91,1% de la actividad de quirófano y más del 80% en pruebas como TAC, resonancias y ecografías. "Era esperable una afectación asistencial, pero no hemos tenido un impacto grande", ha asegurado.

Saavedra ha asegurado que desde el Gobierno de Asturias "respetan muchísimo a los profesionales sanitarios y, en este caso, a los médicos que están en huelga" y ha afirmado que mantienen "un diálogo abierto" con ellos.

En Asturias, ha dicho, se está hablando de una serie de mejoras retributivas y de un cambio en las condiciones laborales, incluso organizativas en las que sí se puede llegar a un acuerdo y que pueden tener encaje en el presupuesto de 2026.