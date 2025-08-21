El Conceyu de Cangas escarta que l'orixe del brote de gastroenteritis tea nel agua

Archivo - Calles de Cangas del Narcea con terrazas hosteleras. Plaza del Ayuntamiento. - EUROPA PRESS - Archivo

El Conceyal de Sanidá reclama al Principáu que detecte la causa p'adoptar les midíes oportunes

El Conceyu de Cangas afirmó que la causa del brote de gastroenteritis detectáu'l pasáu 13 d'agostu nel conceyu nun se debe al suministru d'agua. Dende'l consistoriu, al traviés de les sos redes sociales, asina lo afirmen en base a analítiques realizaes pol Serviciu Municipal d'Agües.

La conseyera de Salú del Gobiernu asturianu, Concepción Saavedra, encamentó a los vecinos el pasáu día 14 d'agostu que, en vista de la situación, consumieren agua embotellao.

Los responsables municipales espliquen que dempués de "l'alarma xenerada" una vegada que la Conseyería de Salú indicara que l'axente causante d'esta infección dixestiva yera'l norovirus, presente nel agua procedió a la toma d'amueses nel depósitu y na rede de distribución d'agua de Cangas pa unviales al llaboratoriu.

Los boletinos analíticos de los ensayos confirmaron que l'agua ye apto pal consumu humanu, asina como l'ausencia de coliformes totales, E-coli, enterococos intestinales y aeróbicos mesófilos. El mesmu resultáu llogróse nos análisis realizaos a les 48 y 72 hores.

"Por prudencia y responsabilidá solicitamos a la empresa les analítiques. Estrañábanos que l'agua fuera l'orixe d'esti brote. Con estos resultaos na mano, rogamos a la Conseyería de Salú qu'entaíne na detección del orixe d'esti brote p'adoptar les midíes oportunes de prevención", apuntó l'edil de Sanidá, Víctor Fernández.