Conciertos, exposiciones, charlas, clases magistrales y presentaciones de libros completan el FICX

El Festival Internacional de Cine de Gijón (FICX) complementará su programación audiovisual de su 63 edición, del 14 al 22 de este mes, con un programa de actividades que se desarrollarán en diferentes puntos de la ciudad.

Según una nota de prensa del FICX, habrá Masterclass, exposiciones, instalaciones, conferencias y conciertos, charlas, mesas redondas, proyecciones especiales y presentaciones de libros y proyectos.

Por su parte, la cineasta Pilar Palomero, reconocida con el Premio Especial Retueyos en esta 63 edición del FICX, impartirá la Masterclass 'Inspiración, escritura y encuentro'. El evento, con acceso libre hasta completar aforo, tendrá lugar a las 12.00 horas, el próximo día 22, en la antigua Escuela de Comercio.

Asimismo, en el Centro Cultural Antiguo Instituto (CCAI), y en colaboración con la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular (FMCEyUP), se podrán visitar dos instalaciones audiovisuales.

En la sala 1, se podrá visitar 'Descubro el rayo, tus ojos tiemblan', del artista visual Guillermo Braga, que será presentada por primera vez en el FICX y que entremezcla la fotografía y el cine experimental. La muestra exhibe en formato multipantalla los rostros de ocho actores filmados por el autor bajo la intensidad intermitente de una luz estroboscópica.

También en el CCAI, en este caso en la sala 3, se podrá visitar la instalación sonora 'Mi nombre es John Ford', comisariada por el guionista, director y productor Alfonso S. Suárez, que revive uno de los episodios más desconocidos de la historia del cine norteamericano durante la Caza de Brujas en 1950.

Por su parte, el Espaciu Astragal acoge la exposición 'De Asturias al cine: protagonistas en el FICX', comisariada por Sandra Rodríguez Trigo y organizada en colaboración con el Conseyu de la Mocedá y el CISLAN, que pone en valor el talento cinematográfico asturiano de la 62 edición del festival.

Además, 'La luz que nos guía' podrá visitarse en la Antigua Rula del Puerto de Gijón. Se trata de un proyecto de la cineasta Cristina Rodríguez Paz, en el que recupera la memoria, casi olvidada, de las mujeres que habitaron y cuidaron los faros en España.

Completan el apartado expositivo 'Gijón, una ciudad de cine[s]', de Rafael Suárez-Muñiz, en el CMI El Llano, que repasa las salas de cine gijonesas, y 'Brotes verdes para Sandra', muestra pictórica de Rafa Rollón en la Galería Bea Villamarín, "de carácter íntimo y profundamente personal", han resaltado.

Por otra parte, en el CCAI, el próximo día 15, la musicóloga y vicepresidenta de la Filarmónica, Mar Norlander, impartirá la conferencia 'Buster Keaton: el rostro serio de la comedia'.

La actividad servirá como preludio al gran cine-concierto que tendrá lugar el domingo día 16, a las 19.00 horas, en el teatro de la Laboral.

El prestigioso Trío Arbós, junto a Paul Cortese y Martina Alonso, interpretará en directo la partitura de Stephen Prutsman para la legendaria comedia muda 'El maquinista de La General' (1926).

Además, habrá una charla titulada 'IA, datos, comunicación, cultura y derechos de las mujeres', impartida por Montserrat Boix y Lourdes Muñoz Santamaría, en la que se abordarán los retos del uso de la Inteligencia Artificial en la cultura y los medios desde la perspectiva feminista y de los derechos digitales.

A continuación, se celebrará la Editatona Documentando el cine en Wikipedia, organizada por Wikimujeres y Les Comadres, destinada a visibilizar el trabajo de las mujeres cineastas presentes en el FICX.

Por su lado, en la mesa redonda 'El cine que soñaban las niñas que veían E.T.', las cineastas Jelen Morales, Anaïs Pareto e Irene Moray reflexionarán sobre los imaginarios que marcaron su infancia y cómo hoy reescriben, desde sus propias miradas, aquel cine de aventuras y emoción que las inspiró.

Por su parte, el encuentro 'Ebullición: ¿Puede una restauración responsable liderar el cambio en las cocinas?', en la Escuela de Hostelería y Turismo de Gijón, invitará a descubrir una gastronomía "más justa, sostenible y comprometida" a partir de los siete proyectos pioneros que recoge el documental Ebullición de Diego García-Vega y Jaime Dezcallar, trabajo que forma parte del proyecto ENZIMA de la Fundación Daniel y Nina Carasso, cuyo estreno mundial tendrá lugar en el FICX el próximo día 17.

El Festival también acogerá la charla 'Swing: música y danza' como forma de arte afroamericana en el cine de la primera mitad del siglo XX, con Roser Ros y Marcos León, que celebrará la energía del swing y su legado en la historia del cine musical.

La jornada culminará con un pasacalle a cargo de Silver Lining Serenaders y un concierto de Body & Soul, organizado por Swing4Asturias.

También Sara Simarro, especialista en compra y programación de contenidos audiovisuales, dará una charla titulada 'El cine en las alturas', acerca de los criterios y procesos detrás de la selección de películas para las aerolíneas.

En cuanto a proyecciones especiales, el FICX acoge 'Injertos: Roma', de Paco Cao, un proyecto audiovisual que será presentado a modo de primicia y que utiliza el injerto como símbolo de adaptación y traza una reflexión poética sobre las migraciones humanas y la botánica.

El FICX llegará también al hospital de Cabueñes, con la proyección de la película de animación 'Mi vida a lo grande', y acogerá Estamos de Cine, una muestra del talento emergente del alumnado del CIFP de Comunicación, Imagen y Sonido de Langreo (CISLAN).

Por otro lado, tras la proyección del Pase Especial Savoy, 35 años y una noche en el CCAI, se llevará a cabo la mesa redonda 'El estado de las salas de conciertos en Asturias', organizada en colaboración con la Muestra de Cine Documental Musical de Gijón y que contará con la participación de David Cuerdo (La Salvaje), Ana Canteli (amc Bocanegra), Mónica García (Sala Albéniz) y Javier Egocheaga (Savoy), para analizar los desafíos y el futuro de la música en vivo en Asturias.

PRESENTACIONES DE LIBROS Y PROYECTOS

Durante el FICX habrá, también, en el Toma 3, un punto de encuentro para presentaciones de libros y proyectos, entre los que destaca el volumen Diario de Nueva York, que recupera los escritos personales de un joven, Iván Zulueta, durante los primeros seis meses de 1964, período en el que residió en la Gran Manzana con el propósito de formarse como dibujante y pintor.

También se presentará '¿Por qué tengo que ver esta película?', la guía cinéfila de Alejandro G. Calvo, director de SensaCine, en la que ofrece respuestas "para conocer en profundidad una de las artes más mágicas de nuestro tiempo: el cine".

Del mismo modo, este espacio acogerá la presentación de 'Eros in Emergency Exit', monográfico que presenta una libre interpretación del artista gráfico Ignasi Blanch, sobre el universo de la nueva película de Lluís Miñarro que el FICX estrenará en España dentro de la Competición Albar, y que además contiene fotografías Óscar F. Orengo. A esto se suma la presentación de 'Una mirada cinematográfica al consentimiento sexual', de la jurista y profesora Ana Valero.

En cuanto a proyectos, se presentará el informe 'Después del silencio: impacto de los abusos y violencias sexuales contra las mujeres en el cine y el audiovisual', impulsado por CIMA y con la participación de Nerea Barjola y Bárbara Tardón; y MeBeo #2 - Taller audiovisual del Colectivo BERDE, que utiliza el cine para abordar la salud mental desde la experimentación.

También se presentará 'El día más corto [ED+C]', el evento anual de carácter europeo que organiza la Coordinadora del Cortometraje Español cada 21 de diciembre desde 2013.

Además, se presentará la II Edición del Altafulla International Film Festival (ALT IFF), una iniciativa impulsada por Carles Francino, Gorka Lasaosa y Sonia Bautista-Alarcón.