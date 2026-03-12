Condenado a una multa un hombre por desencadenar un incendio al usar la motosierra en un día de riesgo

Archivo - Juzgados de Oviedo. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha asumido el pago de una multa por desencadenar un incendio forestal en Tineo que se inició después de que saltara una chispa de la motosierra que utilizaba para desbrozar su finca, a pesar de que ese día había un riesgo alto de fuego en la zona y fuertes vientos.

El hombre ha sido condenado a pagar al Principado de Asturias 6.547,53 euros por los gastos de extinción y con las cantidades que se acrediten por daños causado en las parcelas afectadas. La multa a la que ha de hacer frente es de seis euros al día durante nueve meses, es decir 1.620 euros en total.

La vista oral estaba señalada este jueves en la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Oviedo, plaza número 1 Sobre las 12.30 horas del 10 de octubre de 2023, con un riesgo alto de incendio en la zona, una velocidad del viento de unos 95 kilómetros por hora y una temperatura de unos 30º centígrados.

El acusado, empleando maquinaria de combustión (una motosierra), pese a las condiciones climatológicas muy desfavorables, realizó tareas de desbroce de su finca en el municipio de Tineo, sin adoptar medida alguna de precaución.

Así, al saltar una chispa y alcanzar la vegetación circundante, que no había retirado, causó un incendio que se extendió media hectárea monte, abajo afectando a vegetación de tojo, helecho, brezo, escoba y herbáceas. El fuego fue extinguido a las 13.30 horas.