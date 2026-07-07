Un conductor resulta herido tras dar varias vueltas de campana y caer por un desnivel de más de 20 metros en Ribadesella

Imágenes del accidente de tráfico en Ribadesella. - SEPA

OVIEDO, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El conductor de una furgoneta ha resultado herido de consideración este martes tras salirse de la vía por causas que se desconocen y caer por un desnivel de más de 20 metros cuando circulaba por la carretera N-632, a la altura del punto kilométrico 7, en el concejo de Ribadesella.

Según ha informado el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), el hombre tuvo que ser excarcelado del interior del vehículo por efectivos de los parques de bomberos de Llanes y Villaviciosa.

Los bomberos aseguraron previamente la furgoneta y extrajeron al conductor inmovilizado con collarín y chaleco espinal, con ayuda de una tabla de rescate. Posteriormente instalaron un polipasto para izarlo hasta la carretera en una camilla nido, donde fue atendido por los servicios sanitarios.

De acuerdo con los datos facilitados por el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU), el herido fue atendido inicialmente por el equipo de Atención Primaria de Ribadesella y trasladado en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital del Oriente, en Arriondas, para la realización de pruebas complementarias.

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 12.15 horas. En la llamada, realizada por el propio afectado, este indicó que "se había salido de la vía y había caído por un desnivel" tras dar "varias vueltas de campana", que estaba herido y que no podía salir del vehículo por sus propios medios.

La Sala 112 movilizó al SAMU y a los bomberos, además de informar a la Guardia Civil de Tráfico y a los responsables del mantenimiento de la carretera. A las 13.41 horas, los efectivos comunicaron que el conductor ya había sido rescatado. Tras completar las labores de seguridad, regresaron a sus respectivas bases.