Una conductora con tres menores a bordo choca contra coches aparcados en Avilés y da positivo en alcohol

OVIEDO 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 48 años de edad ha sido detenida en Avilés como autora de un delito contra la seguridad vial al conducir un vehículo a motor bajo la influencia de bebidas alcohólicas.

Según ha informado la Policía Local, el arresto se produjo en la calle Fuero las 4.18 horas. La conductora, vecina de Avilés, arrojó en el test de ahcoholemia una tasa de 0,57 y 0,51 miligramos por litro en aire espirado.

Se da la circunstancia de que la mujer había colisionado contra cuatro vehículos que estaban estacionados y que iba en compañía de tres menores en su interior, su hija y dos amigos de la misma, que fueron entregados a sus respectivos progenitores.