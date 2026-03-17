La consejera de Cultura defiende el Plan de Hórreos del Principado ante las críticas de Vox por pérdida de patrimonio

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OVIEDO, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez, ha defendido este martes el Plan de Hórreos aprobado por el Gobierno autonómico en 2023, en respuesta a una pregunta del diputado de Vox Javier Jové sobre la situación de los hórreos asturianos. La titular ha resaltado que el plan incluye 22 medidas destinadas a la protección, restauración, difusión y nuevos usos de hórreos, paneres y cabazos, y ha recordado que desde 2019 se han destinado más de 2,5 millones de euros a la restauración y promoción de este patrimonio.

Durante su intervención en el Pleno de la Junta General, la consejera ha subrayado que el pasado 15 de septiembre el Boletín Oficial del Estado abrió el expediente para declarar los hórreos del norte de la Península como patrimonio cultural material y expresión simbólica de identidades, destacando que el plan autonómico incorpora medidas anticipándose a esta declaración estatal.

Asimismo, ha detallado proyectos específicos, como el proyecto Pegollu, Almacén d'Horros, una iniciativa de la Dirección General de Cultura y Patrimonio del Principado que ha permitido recuperar piezas de hórreos declarados en ruina y reusarlas en restauraciones, así como programas de formación vinculados a la carpintería tradicional.

La titular de Cultura ha informado que desde 2019 se han concedido 445 subvenciones, incluyendo 111 solo en 2025, y que se han flexibilizado los trámites para que los beneficiarios puedan ejecutar las ayudas en un año y recibir pagos anticipados. Según la consejera, esto permite que, en promedio, cada tres días se realice alguna intervención en un hórreo, panera o cabazo.

Por su parte, el diputado de Vox ha criticado la gestión del patrimonio, señalando que se han perdido 3.000 hórreos en los últimos años y que las ayudas concedidas son insuficientes para cubrir la velocidad de deterioro.

Jové ha denunciado la falta de avances en la modificación del artículo 104 del reglamento de la Ley de Patrimonio, que permitiría flexibilizar los usos de los hórreos y generar incentivos para su conservación, acusando al Gobierno autonómico de "dejar caer" el patrimonio y de ejecutar medidas que, a su juicio, han sido inoperantes durante ocho años.

El parlamentario de Vox ha subrayado que, con las subvenciones actuales, para restaurar los cerca de 30.000 hórreos que existen en Asturias serían necesarios 170 millones de euros, y ha alertado de que al ritmo actual, se tardarían "800 años en restaurarlos todos".

MODIFICACIÓN NORMATIVA

La consejera ha replicado que la modificación normativa comenzará su tramitación próximamente, y ha defendido que el Gobierno autonómico trabaja de manera progresiva en la protección del patrimonio inmaterial y material de los hórreos, incluyendo formación, restauración y medidas de difusión cultural, asegurando que la política de conservación sigue activa y en desarrollo.

Gutiérrez ha recordado que el Gobierno ha aprobado recientemente una modificación legal que abre la puerta a nuevos usos compatibles para hórreos, paneras y cabazos, con el objetivo de favorecer su conservación en el contexto socioeconómico actual. Este cambio se incorporó a la Ley Simplifica, aprobada el pasado diciembre, que modificó la Ley de Patrimonio Cultural para permitir usos distintos a los tradicionales en aquellos elementos con protección urbanística parcial o ambiental.

Sobre esta base, según ha anunciado, la consejería iniciará en abril la tramitación del decreto que modificará el Reglamento de la Ley de Patrimonio Cultural para adaptar la normativa a los cambios introducidos por la legislación reciente.

"A partir del mes que viene, en cumplimiento de esa previsión legal, va a hacerse la tramitación de la modificación de ese decreto, pero si quieren, podemos comparárlo con lo que hicieron ustedes en Castilla y León, que fue nada", ha concluido Gutiérrez.