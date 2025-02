La consejera de Cultura garantiza la seguridad en la estación de Valgrande-Pajares frente a las críticas de Vox

OVIEDO 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez, ha manifestado este martes en el Pleno que la seguridad de la estación de esquí de Valgrande-Pajares está garantizada.

La consejera respondía así al diputado de Vox, Javier Jove que reclamó el cese del Jefe de Explotación de Valgrande-Pajares. "Con respecto a las personas que trabajan en la estación y a los responsables de seguridad, hay una cadena que garantiza la seguridad de la estación y existe una dirección técnica con la figura del jefe de explotación que coordina la puesta en marcha de los remontes", dijo Gutiérrez.

Además ha recordado la consejera que existen también los conductores de remontes que son quienes hacen las tareas de control, supervisan seguridad y luego dan aviso al jefe de explotación y existe también el registro de explotación donde todo ello consta por ley.

"Pero a mayores, esta consejería puso en marcha, en coordinación además y en colaboración con el director de la estación, un protocolo donde además de manera exhaustiva se recoge con detalle la situación de cada remonte, las posibles incidencias que presenta cada día, qué conductor se hace cargo, en qué momento, además del visto bueno final del jefe de explotación. Un procedimiento garantista que se implementó para conocer con mayor precisión posible la labor desarrollada por cada persona y la supervisión precisa del medio mecánico", dijo.

Gutiérrez ha pedido a Vox que "deje de generar alarmismo" sobre algunas situaciones que en su momento ya fueron analizadas y oportunamente investigadas por parte de la Administración sometiéndolas a una investigación reservada y que fueron archivadas en un momento determinado.

Por su parte el diputado de Vox, Javier Jové, preguntó el motivo de mantener como Jefe de Explotación de la estación invernal de Valgrande-Pajares "a un fontanero que carece de los conocimientos necesarios para el cargo; un puesto al que llegó por la vía de un concurso de méritos hecho a la medida para que se hiciera con la plaza frente al interino que venía ocupando el puesto de manera impecable".

Así ha indicado que "si hubieran apañado el concurso para colocar a alguien válido, habría tenido un pase, pero no es el caso", porque ha asegurado que desde que ocupa la plaza este señor, "los incidentes son constantes".

"El otro día, la empresa que lleva la responsabilidad técnica de la estación de Valgrande-Pajares dijo que el encargado de explotación no está capacitado, no tiene los conocimientos previos necesarios ni la experiencia para ocupar ese puesto. No tiene ni aptitud ni actitud (como lo demuestran sus bajas constantes). La empresa no descarta renunciar al contrato técnico si no se observa un cambio al respecto", indicó Jové.