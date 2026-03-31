El consejero dice que el objetivo es "lograr un servicio ferroviario con una malla única en toda la región"

Archivo - Renfe, red de cercanías. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, ha manifestado este martes que lo que busca el Gobierno del Principado es tener "un sistema de transporte público ferroviario al servicio de los ciudadanos, con una malla única en toda la región, porque las cercanías no llegan a toda la región y porque en muchos ámbitos las cercanías son servicios que comparten líneas entre comunidades y por lo tanto responderán a otro tipo de objetivos".

"Eso es lo que queremos hacer y ustedes --en referencia al PP-- utilizan cada oportunidad para trasladar una sensación de que esto es irrecuperable. No, claro que es recuperable con inversión y con constancia y con políticas públicas. Lo que pide el Gobierno de Asturias es que se cumple en las plazas y se introduzcan frecuencias adicionales que se puedan", dijo el consejero.

Calvo respondía así a la pregunta del diputado del PP, Pedro de Rueda, sobre "cuál es el estado actual de la conectividad ferroviaria del Principado de Asturias".

Ha vuelto a incidir el consejero en si se quiere hablar con rigor de la situación del ferrocarril en Asturias es imprescindible mirar a los años de los gobiernos del PP en España de abandono de inversiones, paralización de proyectos y dejar Asturias en una situación claramente deficitaria.

"Ahora se está avanzando sí y tras muchos abandono y siendo conscientes de que aún queda mucho camino por recorrer", dijo el consejero.

Por su parte el 'popular' Pedro de Rueda ha incidido en que estamos ante un "desastre de la conectividad ferroviaria de Asturias que tiene una debacle que no parece tener límites".

"Es un desastre socialista porque a pesar de sus falaces argumentos en esta obra de teatro que es en la gestión de los trenes en Asturias sólo hay dos actores: uno el gobierno de España que es el que tiene las competencias y otro gobierno de Asturias es el que debe exigir al gobierno de España que esas competencias se ejerzan lo mejor posible", dijo De Rueda.

El diputado del PP también ha preguntado al consejero que aclare porque ahora quieren las competencias en cercanías. "Esto ya es una tomadura de pelo. La única manera de ver la luz al final del túnel del desastre de la conectividad es que cuando se salga del túnel en mayo del 27 el nombre del gobierno Asturias no sea socialista", dijo De Rueda.

TRAMOS DE CONCENTRACIÓN DE ACCIDENTES

Por otra parte el consejero respondía también en el Pleno a la pregunta planteada por el diputado de Vox, Gonzalo Centeno, que ha planteado si "es comparable la situación de las vías regionales a la de las carreteras nacionales en cuanto a los puntos negros detectados".

Calvo, que ha indicado que la denominación de 'puntos negros' no es la correcta, ha incidido en que hay que dimensionar también los datos de la red del Estado en Asturias, una dimensión de 458 kilómetros de carreteras convencionales, mientras que la red autonómica tiene evidentemente una dimensión de 4.114 kilómetros, es decir, casi 10 veces más extensa.

Ha explicado que en lo que tiene que ver con los tramos de concentración de accidentes, los últimos datos oficiales del Ministerio de Transporte en 2024 y de la Memoria Autonómica de 2023 señalan que el Estado identifica tres tramos de concentración de accidentes en Asturias y en la red autonómica se identifican 34.

"La conclusión técnica es clara, si ponemos en relación el número de tramos de la longitud total de cada red, los órdenes de magnitud son perfectamente comparables, no existe una situación singularmente desfavorable en la red autonómica frente a la estatal y los estudios recientes de peligrosidad recogen una evolución positiva en este tipo de situaciones", dijo Calvo.

Desde Vox, Gonzalo Centeno ha recordado que el informe de la Organización de Defensa de los Conductores Automovilistas Europeos Asociados sitúa los tramos más peligrosos de España en el Principado.

"El estado de las vías asturianas no es el mejor posible ni mucho menos, algo estarán haciendo, pero al estilo del camarada Zapico podríamos decir que el margen de mejora es bastante amplio", dijo Centeno que ha pedido al consejero "hacer un ejercicio de transparencia dando datos para que se pueda hacer un informe anual propio de la red autonómica con un índice de peligrosidad comparable al que aporta el informe de de Automovilistas Europeos".