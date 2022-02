El consejero de Salud dice que detrás de la reprobación que pide el SIMPA hay una "trama política"

OVIEDO, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud del Principado, Pablo Fernández, ha comparecido en la Junta para dar cuenta de la situación de la atención primaria en la región y ha indicado que "muchos compañeros médicos le han trasladado estos días que tienen sospechas de que la politización del problema de la atención primaria que algunos dirigentes del SIMPA han decidido poner en manos de algunos dirigentes políticos no es algo casual" y considera que lo que hay es "una trama política".

"Me dicen que tienen la sospecha de que se trata de una trama política de la que algunos grupos parlamentarios quieren sacar un rendimiento de una situación de malestar enorme que existe no sólo de Asturias, sino en todo el país", ha dicho Fernández.

Fernández ha recordado que el PSOE es responsable de la sanidad en Asturias pero es el PP el responsable de la merma de médicos de familia en toda España "con sus decisiones y con sus recortes desde el Ministerio de Sanidad".

"Comparto en parte lo que me dicen muchos compañeros. Considero que es un error politizar de esta manera partidista un malestar que existe y una necesidad de la mejora de la atención primaria en la que estamos trabajando no en solitario sino en coordinación con otras CCAA y con el Ministerio y con las sociedades científicas de la Atención Primaria. Politizar esto en vez de ayudar a la solución será peor", ha dicho el consejero.

Pablo Fernández ha reconocido los problemas de la atención primaria que ha insistido son comunes a toda España, y ha rechazado la visión "catastrofista" de que Asturias es la comunidad que peor atención tiene. Así ha manifestado que el aumento de médicos de familia en los próximos años será importante aunque no el suficiente para paliar la situación.

En este sentido la Gerente del Sespa, Concepción Saavedra ha indicado que el saldo de profesionales de atención primaria en Asturias no es negativo.

"Igual que hay profesionales que salen de Asturias por motivos personales los hay que vienen al Principado", ha manifestado Saavedra.

Ha explicado que se están poniendo en marcha diferentes medidas para que atención primaria resulte "atractiva" para los profesionales y también para que todo el conjunto de medidas consiga la mejora del servicio.

Así, desde el PP, Beatriz Polledo, ha considerado caótica la situación en primaria y ha acusado al consejero de tratar de "tomar el pelo a los asturianos" con sus explicaciones. "No hay ninguna trama política, lo que hay es un hartazgo importante por parte de los profesionales y de los pacientes, son sus propios compañeros los que dicen que les ignora. Usted antes llevó bata pero ahora lleva corbata y se olvida de sus compañeros", ha dicho la diputada del PP.

La 'popular' se ha referido a la petición de reprobación por parte de algunos profesionales y del Sindicato Médico, Simpa, y ha indicado que hay 500 firmas de profesionales que han querido trasladar en la que está la atención primaria que es "absolutamente caótica".

"Ni las condiciones de los profesionales son atractivas, no los salarios son acorde a los del resto del país y eso son competencias de su Gobierno. Dónde están los cientos de médicos asturianos que se han marchado a trabajar fuera", ha indicado Polledo que ha indicado al consejero que "ni su grupo, ni los asturianos le van a comprar la moto que intenta venderles".

Para Ciudadanos, si bien es cierto que la sanidad asturiana y la atención primaria no está en una situación catastrófica, también lo es que su deterioro está cogiendo "velocidad de crucero" y ha pedido al consejero que "planifique y organice" para que no se llegue a "un punto de no retorno".

Desde IU, Ovidio Zapico ha destacado que es necesario revertir la situación de la atención primaria y el Presupuesto es la herramienta para ello. Ha indicado que es verdad que hay una desafección de la ciudadanía pero también una parte importante de ella que defiende la sanidad pública.

"Nosotros vamos a rechazar esa reprobación que ya flota en el ambiente y que parece tener en esta intervención su preludio", ha dicho Zapico.

Desde Foro, Adrián Pumares, también ha pedido medidas para evitar que los profesionales abandonen la comunidad autónoma o que dejen la atención primaria por otras especialidades.

HOSPITAL DE CABUEÑES

Por otra parte el consejero ha explicado los motivos por los que ha habido que revisar y actualizar los precios para la nueva licitación de las obras de ampliación del hospital de Cabueñes que han tenido que ser incrementados porque así lo consideraron los técnicos a la vista del incremento de precios de materias primas y demás. Lo ha hecho ante la pregunta del grupo parlamentario de Podemos.

Podemos se ha interesado también por la posible reapertura la unidad de desintoxicación del hospital de Cabueñes y cómo se va a realizar en el futuro la atención de estos pacientes.

El consejero ha indicado que estamos ante "un cierre temporal por las circunstancias que estamos viviendo" y ha añadido que son conscientes de la necesidad de este tipo de unidades y de los servicios que prestan. Ha manifestado que mientras que la covid no deje reabrir estas unidades las personas que necesiten los servicios que prestan las mismas seguirán siendo debidamente atendidas en el Hospital Monte Naranco.