El Consejo de Mujeres de Gijón rechaza el traslado de la Oficina de Igualdad al Museo Nicanor Piñole

OVIEDO, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Asociaciones de Mujeres de Gijón ha expresado este jueves su rechazo al traslado de la Oficina de Políticas de Igualdad al edificio del Museo Nicanor Piñole, una decisión que, según han señalado, corresponde exclusivamente a la alcaldesa, Carmen Moriyón, y que no ha sido avalada por el propio Consejo.

En un comunicado, las entidades que forman parte del Consejo han recordado que desde hace tiempo vienen reclamando "un espacio propio y apropiado" que acoja tanto a la Oficina como a la sede de la Casa de Encuentro y al propio Consejo, conforme a lo recogido en la Ordenanza Municipal de Igualdad, aprobada por el pleno y publicada en el BOPA el 4 de agosto de 2023.

Las asociaciones han reconocido la "urgente necesidad" de reubicar la actual sede, al considerar que está desbordada tanto en carga de trabajo como en capacidad, dado el aumento sostenido de servicios ofrecidos a mujeres en la ciudad --con 1.239 atenciones en 2024, según los propios datos de la oficina--. No obstante, consideran que el Museo Nicanor Piñole "no reúne las condiciones de espacio adecuadas" para asumir las funciones actuales y futuras de la oficina.

"El cambio de sede debe ir acompañado de una reformulación del proyecto porque las necesidades de las mujeres han cambiado y seguirán aumentando", han advertido, señalando que el nuevo emplazamiento debe permitir un desarrollo efectivo de la Ordenanza de Igualdad y responder a los retos del presente y del futuro.

Desde el Consejo han subrayado que no tienen competencia para tomar decisiones municipales y han aclarado que "no han participado en la decisión de cerrar el Museo Nicanor Piñole ni en el destino del edificio". En este sentido, han reiterado su propuesta de que la ubicación preferente sea la zona de El Humedal, concretamente la Casa Rosada --comprometida en su día por Moriyón--, o los antiguos juzgados de Prendes Pando, valorados en el anterior mandato socialista.

Por último, las asociaciones han reclamado al Ayuntamiento que actúe con "coherencia, ambición y audacia" para garantizar que la Oficina de Igualdad y el tejido asociativo feminista puedan seguir trabajando de forma conjunta en la implementación de los planes de igualdad: "No podemos quedarnos atrás. No vale con presentar un bonito plano", han concluido.