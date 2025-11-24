El Conservatorio Julián Orbón acoge este jueves una charla-concierto en el centenario del compositor

OVIEDO, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Conservatorio Municipal Profesional Julián Orbón acogerá este jueves, 27 de noviembre, a las 19.00 horas, una charla-concierto a cargo del guitarrista Armando Orbón, sobrino del músico, formado en Madrid y Nueva York bajo la influencia directa de su tío.

La sesión se abrirá con un recital en el que Armando Orbón interpretará el 'Preludio y Danza', pieza que estudió directamente con su tío en Nueva York. Tras el concierto, el público podrá intervenir con preguntas en un formato abierto. La duración prevista es de 60 a 75 minutos.

El programa incluirá obras de Julián Orbón junto a piezas de compositores vinculados a su trayectoria panamericana: Villa-Lobos (Choros n.º 1), Eliseo Grenet (Canción de cuna), Astor Piazzolla (Verano Porteño) y Manuel de Falla (Homenaje pour Le Tombeau de Claude Debussy y Farruca).

La actividad de este jueves rinde homenaje al compositor en el año de su centenario y reconoce también el papel del Conservatorio Julián Orbón, fundado en 1980 y referente de la enseñanza musical en la ciudad.

JULIÁN ORBÓN

Julián Orbón (Avilés, 1925) desarrolló en Cuba su etapa creativa más destacada, en contacto con figuras como Cintio Vitier, Fina García Marruz, Erich Kleiber o Alejo Carpentier. Su Sinfonía en do mayor, dirigida por Kleiber en 1946, lo situó en el panorama musical continental. Tras la Revolución Cubana, vivió exiliado en México y, desde 1963, en Nueva York, donde consolidó una reputación singular dentro del panamericanismo musical. Fue reconocido por autores como Aaron Copland, Villa-Lobos o Carpentier.

Autor de obras de gran ambición formal y de la conocida versión de Guantanamera basada en textos de José Martí, recuperó el vínculo con Asturias en los años ochenta. Desde 1991, sus restos reposan en el cementerio de La Carriona de Avilés.