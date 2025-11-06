Controlado el incendio forestal de Llonín, en Peñamellera Alta

OVIEDO 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El jefe de zona del oriente de Bomberos de Asturias ha dado por controlado a las 9.37 horas el incendio forestal de Llonín, en Peñamellera Alta, uno de los que permanecían activos este jueves.

En las labores de extinción en el mencionado incendio ha participado un helicóptero del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA).

También han permanecido efectivos trabajando la pasada en las labores de extinción en los incendios forestales de Coaña y Llanes, según información del SEPA recogida por Europa Press.