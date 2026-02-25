Convocado el 76 Premio Novela Café Gijón, dotado con 20.000 euros

Archivo - Centro de Cultura Antiguo Instituto (Gijón), que alberga la sede de la Fundación Municipal de Cultura - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Gijón ha convocado el 76 Premio Novela Café Gijón, dotado con un premio único de 20.000 euros, según la información facilitada por la Fundación Municipal de Cultura (FMC).

Podrán optar al galardón las novelas inéditas escritas en lengua castellana que no hayan sido premiadas anteriormente en ningún otro concurso.

Asimismo, las obras deberán tener una extensión mínima de 150 páginas, mecanografiadas a doble espacio en cuerpo 12. El plazo de admisión de originales finalizará el próximo 31 de mayo.

El jurado, compuesto por relevantes personalidades del mundo de las letras, será designado por el Ayuntamiento. La composición del mismo se dará a conocer con ocasión del fallo, que se hará público en septiembre de 2026. Su decisión será inapelable.

La cuantía del premio no supondrá en ningún caso la cesión o limitación de los derechos de propiedad de la obra premiada, incluidos los derivados de la propiedad intelectual. Además, el Ayuntamiento de Gijón en ningún caso realizará o estará interesado en la explotación económica de la obra premiada.

Cabe recordar que el pasado año, en el que el certamen cumplió su 75 edición, el galardón recayó en Marc Colell, con su novela 'Las crines'.