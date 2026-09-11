Coordinadora Ecologista reclama extremar las medidas de protección ante el proyecto de ampliar la cantera 'El Naranco'

Cantera - COORDINADORA ECOLOGISTA

OVIEDO 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Coordinadora Ecologista de Asturias ha emitido este viernes una nota de prensa en la que lamenta que el Gobierno asturiano no haya tenido en cuenta las alegaciones que han presentado y haya publicado ya en el BOPA la resolución por la que se formula la declaración ambiental estratégica de la modificación puntual del Plan General de Ordenación de Oviedo.

Según los ecologistas, esa modificación permitiría desarrollar el acuerdo del Ayuntamiento y ArcelorMittal para ampliar la industria extractiva 'El Naranco'.

Con su decisión, según Coordinadora, se está permitiendo que se siga comiendo la parte progegida del monte Naranco, al aumentar la cantera. La autorizacion plantea la recategorización de 5,34 ha del ámbito de Cuarteles hacia Suelo No Urbanizable (SNU) de Especial Protección del Monte Naranco SNU de Cantera de Industria Extractiva, la recategorización de 15,36 ha del ámbito de Nozalicos-Cogollo hacia SNU de Especial Protección Monte del Naranco y la recategorización de 8,42 ha del ámbito de Folgueras hacia SNU de Especial Protección Monte del Naranco, explican desde Coordinadora.

Añaden que el área de explotación cuya autorización se pretende se ubica en la falda norte del Monte Naranco con visibilidad desde los concejos de Llanera y Las Regueras, especialmente, una zona de alto valor paisajístico y natural que mereció un plan especial que ahora se quiere modificar para permitir explotar una zona de bosques. En el entorno inmediato de la cantera se ubican varias localidades; Llugarín, Ladines, Folgueras, Quintana, Villanueva, Nora y la Pedrera, todas ellas pertenecientes al concejo de Oviedo.

"Se deben extremar las medidas de protección de la actividad para reducir su impacto en el entorno, en vista de los antecedentes de la actual explotación y los numerosos problemas que supone en cuanto a polvo y ruido para con los vecinos", exige la asociación ecologista.