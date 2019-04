Publicado 05/04/2019 11:14:50 CET

OVIEDO, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Coro de la Fundación Princesa de Asturias participará en los conciertos extraordinarios de Semana Santa, junto con la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (OSPA), los próximos días 11 y 12 de abril, a las 20.00 horas, en el Teatro Jovellanos de Gijón y en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, respectivamente.

Bajo la dirección de Rossen Milanov, titular de la OSPA, Coro y Orquesta interpretarán Los Improperios de Federico Mompou y Stabat Mater op. 53 de Karol Szymanowski, acompañados por los solistas Ewa Tracz (soprano), Mireia Pintó (mezzosoprano) y David Menéndez (barítono).

El director Rossen Milanov nació en Sofía, Bulgaria. Cursó la licenciatura de oboe en la Universidad de Duquesne y en la Academia Nacional de Música de Bulgaria y, posteriormente, estudió dirección musical en el Instituto Curtis y en la Juilliard School, donde recibió la beca Bruno Walter Memorial.

Además de ser Director titular de la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias desde 2012, Milanov es también director artístico de la Sinfónica de Princeton, de la New Symphony Orchestra de Sofía y de la orquesta profesional de formación Symphony in C. Durante los once años que permaneció en la Orquesta de Filadelfia, dirigió más de doscientos conciertos, como director asociado y como director artístico de la temporada de verano de la orquesta en el Mann Center for the Performing Arts. Entre los años 2003 y 2008 fue director titular de la Orquesta de la Radio Nacional de Bulgaria. Internacionalmente ha colaborado con la Sinfónica de la BBC de Londres, la Suisse Romande de Ginebra, la Komische Oper de Berlín o la Filarmónica de Rotterdam, entre otras.

Ha trabajado con solistas como Yo-Yo Ma, Itzhak Perlman, Joshua Bell, Midori, Christian Tetzlaff y André Watts, así como con cantantes de prestigio como Nikolai Ghiaurov, Vasselina Karasova, Ghena Dimitrova y Krassimira Stoyanova. Entre sus reconocimientos y galardones destacan el que el Ministerio de Cultura de Bulgaria le concedió "por su extraordinaria contribución a la cultura búlgara", el premio Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores (ASPAD) en 2011 por su programación con la Sinfónica de Princeton y su elección como Músico del Año de Bulgaria 2005.