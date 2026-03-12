Correos dedica un sello a la iglesia de Priesca en Villaviciosa

Sello - CORREOS

OVIEDO 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Correos ha puesto este jueves en circulación el sello dedicado a la iglesia prerrománica de Priesca, situada en el concejo de Villaviciosa. La emisión pertenece a la serie 'Patrimonio Artístico' y pone en valor este templo que constituye uno de los ejemplos más relevantes del prerrománico asturiano, según ha informado la empresa.

El sello cuenta con un valor de 6,47 euros y una tirada de 65.000 ejemplares. Está disponible en las oficinas postales de Correos y en Correos Market.

Esta emisión, con la que Correos pretende reconocer el enorme valor artistico de la iglesia de Priesca, se suma este 2026 a una serie filatélica en la que Asturias cuenta con otro sello reciente: el dedicado en 2024 al Milenario de la fundación del Monasterio de San Salvador de Cornellana, en Salas.

Con la puesta en circulación hoy del sello, los capiteles y las pinturas murales del templo de Villaviciosa viajarán por el mundo en formato postal y formarán parte de las colecciones de los aficionados filatélicos.

La iglesia de San Salvador de Priesca, que a día de hoy continúa con actividad litúrgica, fue consagrada en el año 921. Formó parte de un antiguo monasterio que actuó como centro religiosio de un amplio territorio y su importancia histórica se reforzó por su vinculación temprana al Camino de Santiago de la Costa.

El edificio responde al modelo basilical característico de la arquitectura asturiana, con tres naves separadas por arquerías sobre pilares cuadrados, una tribuna en el extremo occidental y una cubierta original de madera a dos aguas. La cabecera es tripartita, con capillas abovedadas, y sobre el ábside central se dispone una pequeña cámara elevada, accesible únicamente desde el exterior.

Destacan la decoración escultórica de los capiteles y el excepcional conjunto de pinturas murales conservadas, con motivos geométricos, arquitectónicos y figurativos, vinculados a la iconografía altomedieval y a los Beatos.

Las actuaciones de recuperación más recientes, culminadas en 2025 bajo la dirección del Instituto del Patrimonio Cultural de España del Ministerio de Cultura, han permitido la conservación integral de los revestimientos y pinturas murales del interior, siguiendo criterios de mínima intervención y respeto por los valores históricos y artísticos.