Corte de agua en Avilés: interrupción del suministro en 20 calles durante la noche del miércoles 29 de abril

OVIEDO, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La empresa Aguas de Avilés va a realizar un corte en el suministro de agua durante la noche del miércoles 29 de abril, entre las 22.00 horas y las 06.00 horas del jueves 30, debido a trabajos de mantenimiento urgente en la red.

La interrupción afectará a unos 620 abonados, tanto domésticos como no domésticos, en distintas zonas del municipio, entre ellas las calles Heros, El Caliero, El Campón, Camino Gaxín, Castañalona, Los Llaos, Campo Conde, Quintana Dionisio, Camino La Fuente, La Cuesta, La Garita, El Rey, San Cristóbal, Bastián, So La Iglesia, Margarita Nelken, Aída de la Fuente, El Montán, la avenida de Alemania entre los números 61 y 73, Camino Valgranda, Emilia Pardo Bazán y Les Comadres, además de áreas próximas donde podrían registrarse afecciones puntuales.

La empresa ha advertido de que también podrían registrarse afecciones puntuales en áreas próximas y ha señalado que la actuación es necesaria para mejorar el servicio.

Aguas de Avilés recomienda a los usuarios cerrar los grifos durante el periodo de corte y evitar el uso de electrodomésticos como lavadoras o lavavajillas para prevenir incidencias cuando se restablezca el suministro.

El retorno del servicio será progresivo, por lo que los niveles de presión y caudal podrían tardar en normalizarse en algunas zonas. La compañía ha habilitado en su web un mapa de obras y afectaciones para consultar en tiempo real las áreas afectadas.