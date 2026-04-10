Cortes de tráfico en la A-66 en Oviedo: Cierran la salida 29 a partir del lunes

Cortes de tráfico en la A-66 a la altura de Oviedo por trabajos de mantenimiento a partir del lunes - MINISTERIO DE TRANSPORTES

OVIEDO 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible está ejecutando obras de mantenimiento de la vegetación y del arbolado entre la autovía A-66 y la O-11 de acceso a Oviedo. En el marco de estas actuaciones, a partir de las 00.00 horas del lunes 13 de abril se cortará al tráfico la salida 29 de la autovía A-66 en sentido León, que conecta con la O-11 para acceder a Oviedo.

Los trabajos tienen una duración prevista de dos semanas y se ejecutarán en varios horarios. Los lunes entre las 00.00 y las 06.00 horas; y de martes a viernes, entre las 23.00 horas del día anterior y las 06.00 horas. Como itinerario alternativo durante los cortes, se podrá acceder a Oviedo desde la A-66 en sentido León por la O-12 (salida 31).

Esta actuación forma parte de los diferentes trabajos que está realizando el Ministerio para la conservación y el mantenimiento en carreteras del Principado de Asturias.