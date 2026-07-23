Corteva y trabajadores acuerdan el ERE con recolocaciones, prejubilaciones y una veintena de salidas

Archivo - Sede del Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos (Sasec). - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La dirección de la multinacional Corteva y los representantes de los trabajadores han alcanzado este jueves un acuerdo sobre el expediente de regulación de empleo (ERE) que afecta a los 73 trabajadores de la planta de fitosanitarios del valle de Tamón, en Carreño, cuya actividad cesará.

El acuerdo, que ha sido respaldado por la plantilla en asamblea, contempla recolocaciones y prejubilaciones para la mayoría de los empleados, si bien incluye la salida de en torno a una veintena de trabajadores.

En concreto, se mantienen 19 recolocaciones, de las que cinco corresponden a vacantes dentro del grupo y otras 14 permitirán a los empleados continuar en la planta de tratamiento de aguas residuales del complejo industrial de Tamón. Además, un total de 28 trabajadores mayores de 55 años podrán acogerse a un plan de prejubilaciones con un alto porcentaje de salario.

Las negociaciones del ERE se han prolongado hasta el último día del plazo legal de un mes y han incluido siete reuniones en el Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos (SASEC).

Desde la empresa, en declaraciones a Europa Press, han agradecido el "gran esfuerzo" de los representantes de los trabajadores para alcanzar un acuerdo que consideran "el mejor que se ha conseguido en la región". Asimismo, han subrayado que Corteva también ha realizado un "esfuerzo" en el diseño de las indemnizaciones, con criterios que tienen en cuenta la antigüedad de la plantilla, compensaciones económicas adicionales y tramos equitativos.

Corteva ha reiterado, además, su compromiso con Asturias, donde mantendrá una plantilla de alrededor de 300 empleados.