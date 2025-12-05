Corvera enciende este viernes la iluminación navideña con más adornos y nuevas localizaciones

Archivo - Luces de navidad, foto de archivo - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

OVIEDO, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

Corvera enciende la iluminación para navidad este viernes y lo mantendrá hasta la festividad de Reyes como es habitual. La inversión, cercana a los 103.000 euros, ha sido costeada por el propio Ayuntamiento.

"Otros años, en este ayuntamiento, al igual que en otros, el alumbrado era costeado por los comerciantes y el consistorio. Nosotros, en una manera de colaborar con el comercio local lo hemos asumido íntegramente", ha explicado el alcalde de Corvera, Iván Fernández.

El encendido comenzará a las 18.00 horas en la Plaza de los maestros, al lado del edificio Tomás y Valiente en Las Vegas. A las 18.30 horas será en Los Campos, junto al Polideportivo Alfonso Rodil. Media hora más tarde, a las 19.00 horas será turno de Cancienes, en La Lechera.

Por último, a las 19.00 horas se encenderá el alumbrado navideño en el Centro Socio Cultural "Chas" de Trasona. Se va a pasar de 174 adornos navideños en las navidades de 2025 a 249 elementos este año, un 43 % más. Y de las 74 localizaciones con adorno, se pasa a 102, lo que supone un 38% más de sitios donde se van a poder disfrutar de la iluminación.

Hay colocados 105 arcos lumínicos, 144 motivos navideños, 28 árboles grandes y 5 extra grandes; 6 decoraciones 3D de suelo; decoración específica para la Plaza de Europa y para Tomás y Valiente de Las Vegas; iluminación para 2 fachadas y para una chimenea.